Harrison Ford: “Adoro a Indiana Jones y lo que me ha aportado en la vida”

Harrison Ford se mostró ayer en Cannes muy emocionado al presentar la película con la que se despide de Indiana Jones. “Adoro este personaje, lo que me ha aportado en la vida”, afirmó.

Feliz por la acogida del filme en el pase oficial anoche en Cannes, donde participa fuera de competición —“fue indescriptble”, afirmó— y por la Palma de Oro de honor que le entregó el festival —“es extraordinario ver toda tu vida en un instante”—, el actor estuvo divertido y cómplice con sus compañeros de Indiana Jones y el dial del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny).

A sus 80 años y con una carrera llena de éxitos, no tiene ningún problema con su edad y contestó divertido cuando le preguntaron por qué este es el mejor momento para abandonar a Indy.

“¿No es evidente?”, respondió señalándose a sí mismo entre las risas de los periodistas que no dejaron ni un sitio libre en la sala de ruedas de prensa.

Y tras asegurar que puede montar a caballo —“si me dejan”, apostilló— y que lo hizo para la película, agregó al ser calificado de “sexy” por una periodista: “Tengo mucha suerte de tener este cuerpo, gracias por haberse dado cuenta”.

Han pasado 41 años desde ese 1981 en el que se estrenó En busca del arca perdida (The Raiders of the Lost Ark), la primera entrega de esta saga nacida de la imaginación de George Lucas.