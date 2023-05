Kaurismaki, Glazer y Triet, favoritos para la Palma de Oro del 76 Festival de Cannes

El jurado presidido por el sueco Ruben Östlund anunciará este sábado el palmarés de la 76 edición del festival de Cannes y hay tres favoritas para llevarse la ansiada Palma de Oro: "Les feuilles mortes", de Akis Kaurismaki; "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, y "Anatomía de una caída", de Justine Triet.

Eso con permiso del veterano Ken Loach, que presenta la película esta misma tarde y que de ganar la Palma sería el primer realizador en la historia del festival en hacerse con tres, dado que ya tiene dos, por "El viento que agita la cebada" ("The Wind that Shakes the Barley", 2006) y "Yo, Daniel Blake" ("I, Daniel Blake", 2016).

Juega en su contra la indisimulada ambición de Östlund de convertirse en el primer cineasta en llevarse tres Palmas de Oro (tiene dos, por "The Square" y por "Triángulo de tristeza"/"Triangle of Sadness").

Pero el jurado no es solo el presidente y en esta edición lo componen además el realizador argentino Damián Szifrón, la actriz estadounidense Brie Larson, los actores Paul Dano (EE.UU) y Denis Ménochet (Francia), las realizadoras Julia Ducournau (Francia), Rungano Nyoni (Zambia) y Maryam Touzani (Marruecos) y el director franco-afgano Atiq Rahimi.

Hasta que en la gala de mañana hagan público el palmarés, las apuestas se multiplican y sitúan a Kaurismaki, Glazer y Triet como los favoritos de entre los 21 filmes de la competición oficial.

Los críticos internacionales consultados por la revista Screen durante todo el festival dan su mayor clasificación a la preciosa historia de amor del finlandés, con la guerra de Ucrania como telón de fondo y con su característico estilo surrealista.

Mientras que los críticos franceses barren para casa y consideran que el premio más importante de Cannes debería ser para "Anatomía de una caída", de la francesa Justine Triet, la historia de la muerte de un hombre tras caer del balcón de su casa, en la que solo están su mujer y su hijo ciego.

En ambos casos, la segunda favorita es uno de los filmes que más impactó en el festival, "The Zone of Interest", una libre adaptación de una novela de Martin Amis, que falleció el mismo día en que esta película se presentaba en Cannes.

Es la tremenda historia de Rudolf Hoss, comandante del campo de Auschwitz, y su mujer, Hedwig, que vive una vida idílica en una casa con un preciosos jardín y piscina tras cuyos muros asoman las chimeneas por las que sale el humo de la quema de cadáveres en el campo de concentración.

Otro de los títulos de los que más se habla es "Club Zero", de la austríaca Jessica Hausner, una demoledora crítica contra la sociedad de hoy en día y las fake news a través de la obsesión de una profesora por convencer a sus alumnos de que no es necesario comer. Una historia a la que algunos achacan una excesiva frialdad.

Pero hay más títulos que han destacado, como el documental "Youth (Spring)", del chino Wang Bing, sobre los jóvenes que trabajan en fábricas textiles, o "Les filles d'Olfa, de la tunecina Kaouther Ben Hania, una arriesgada puesta en escena para contar una historia de radicalismo islámico.

La poética "Perfect Days", de Wim Wenders, se ha colado a última hora en las apuestas, mientras que parecen lejos de la Palma de Oro el japonés Kirokazu Kore-eda con "Monster" y el italiano Nanni Moretti con "Il sol dell'avvenire". Para los tres sería su segunda palma de Cannes. Y tampoco aparece entre los favoritos "Firebrand", del brasileño Karim Aïnoux, único iberoamericano de la competición.

En lo que respecta a las interpretaciones, parece muy difícil que se les escape el premio a la alemana Sandra Hüller, protagonista brillante de dos de las películas más aclamadas de la edición, "The Zone of Interest" y "Anatomía de una caída".

Y en el lado masculino, lo justo sería que ganara el japonés Koji Yakusho, protagonista del filme de Wenders, que ofrece una interpretación emocionante de un limpiador de aseos públicos.

También destaca el trabajo del alemán Christian Friedel como Hoss en el filme de Glazer o el de JOsh O'Connor en "La chimera", el filme de la italiana Alice Rohrwacher.

En todo caso, el palmarés tendrá que tener en cuenta muchos equilibrios como el hecho de que cada filme solo podrá obtener un galardón. Con la excepción de poder unir el de guion o el Premio del Jurado a uno de los de interpretación.