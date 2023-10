La grave incapacidad de comunicación de Bruce Willis tras su diagnóstico de demencia

La estrella de cine Bruce Willis enfrenta hoy su peor desafío, y no precisamente actoral. Glenn Gordon Caron, amigo y creador de Moonlighting, serie de televisión que los llevó al estrellato en los años 80, aseguró que la capacidad de comunicación del actor estadounidense ha sufrido un grave declive en medio de su lucha contra la demencia que le diagnosticaron a inicios de 2023, lo que actualmente lo tiene deprimido y ya “no está totalmente verbal”.

Esta semana, el cineasta y productor declaró al New York Post que ha estado visitando casi todos los meses al protagonista de Duro de Matar tras conocerse en marzo de 2022 que fue diagnosticado con afasia, un trastorno provocado por daños cerebrales que afectan la capacidad de comunicación verbal y escrita. Posteriormente, a inicios de 2023, se confirmó que esto se debe a que el actor padece de demencia del tipo frontotemporal.

Acerca de sus visitas al actor de 68 años, Caron confesó que Willis era un aficionado de la lectura, pero que no quería que nadie lo supiera. Sin embargo, señala que actualmente ha dejado de leer y lo ve severamente desmejorado debido a la progresión de su enfermedad. “Tengo la sensación de que en los primeros tres minutos sabe quién soy”, dice. “No es totalmente verbal, solía ser un lector voraz y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas”.

A pesar de que agradece que el actor siga con vida, afirma que “la alegría de vivir” que lo caracterizaba “ha desaparecido”. Con tristeza, enfatizó en el cambio brusco de su personalidad. “Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él”, continuó el director de cine. “Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo, pero ahora vive como si viera la vida a través de la pantalla de una puerta”.

Caron fue el creador de Moonlighting, la exitosa serie de ABC que catapultó al actor de origen alemán y en donde ambos entablaron una amistad que prevalece hasta hoy. El también guionista logró comunicarle a Willis que la famosa serie iba a ser emitida en streaming en Hulu y consiguió que lo entendiera, pues fue antes de que el estado de salud de Willis empeorara. “Sé que está muy contento que la serie vaya a estar disponible para la gente, aunque no pueda decírmelo”, informó Glenn a The Post. “Cuando pude pasar tiempo con él, hablamos de ello y sé que está emocionado”.

El protagonista de Armageddon anunció su salida de Hollywood a inicios de 2022, tras ser diagnosticado con afasia. Su familia no dio detalles sobre las causas. Sin embargo, un año después se supo que la ex pareja de Demi Moore padece de demencia frontotemporal, una enfermedad intratable caracterizada por un deterioro cognitivo severo y progresivo de la conducta, el lenguaje y la personalidad.

Actualmente está bajo los cuidados de su esposa de 45 años, Emma Heming, con quien comparte a sus últimas hijas Mabel, de 11 años, y Evelyn, de 9. Ella se refiere a sí misma como la “compañera de cuidados” de su esposo y afirmó que no sabe exactamente si Willis es consciente de su estado.

En el programa Today, Heming reveló cómo sobrelleva la devastadora situación. “La demencia es dura para la persona diagnosticada, también lo es para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, o para mí, o para nuestras hijas. Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”, dijo.