Pablo Berger: "Si hay que perder ante uno de los nominados, que sea con el maestro"

Aunque nunca perdió la esperanza de ganar el Óscar por su filme "Robot Dreams", el español Pablo Berger aseguró estar conforme con la decisión de la Academia de Hollywood de darle la estatuilla dorada a "The Boy and the Heron", de Hayao Miyazaki.

"Si hay que perder ante uno de los nominados que sea con el maestro", declaró Berger pocas horas después de que la 96 gala de los premios más reputados de cine se llevara a cabo en Los Ángeles (EEUU).

Berger estaba nominado por "Robot Dreams" a mejor película de animación, sin embargo, resultó triunfador el veterano director japonés de 83 años, quien no acudió a la gala.

"A mí la palabra derrota no me gusta, ha sido un éxito que sea nuestra primera película de animación. Haber empezado en Cannes, ganar el Goya y llegar a los Óscar fue una carrera maravillosa", aseguró el director a medios hispanos.

No obstante, la verdadera sorpresa para Berger fue que no ganara "Spider-Man: Across The Spider-Verse", la cinta de Sony Pictures que partía como la favorita del apartado al haberse alzado con el máximo galardón de los Annie de animación semanas antes.

Sin embargo, Berger confesó que nunca perdió la esperanza de poder sostener la estatuilla en sus manos, pues aseguró en declaraciones a EFE que está acostumbrado a "soñar a lo grande".

"Mi ADN es de Bilbao, siempre soñamos a lo grande, cuando me preguntan si me imaginaba que iba a llegar a los Óscar yo decía que sí, desde el principio, este era nuestro viaje soñado", mencionó.

En "Robot Dreams", Berger sigue de cerca la amistad de Dog, un perro solitario que se vuelve inseparable de un robot, que él mismo construye, hasta que un accidente lo obliga a abandonar a su amigo en una playa.

La obra está inspirada en la novela gráfica homónima que en 2007 publicó la autora estadounidense Sara Varon, conocida por su trayectoria en el mundo de la literatura infantil.