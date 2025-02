Selena Gomez defiende su trabajo en 'Emilia Pérez': 'Volvería a hacer esta película una y otra vez'

Selena Gomez ha sido la última actriz del elenco de Emilia Pérez en referirse a la polémica en la que se ha visto envuelta la película, tras los desafortunados mensajes en X de Karla Sofía Gascón. Durante una entrevista en el Santa Barbara International Film Festival, donde recibió el Virtuosos Awards, Selena habló de la forma en la que la controversia la ha impactado, pues además de la situación con Gascón, ella también recibió críticas por su actuación y su poco dominio del español.

"Estoy muy bien", dijo la también cantante, para luego referirse a la polémica que ha salpicado al filme, el cual tiene 13 nominaciones en los Premios Oscar, incluida la de Mejor Película. "Algo de la magia despareció, pero elijo seguir sintiéndome orgullosa de lo que hice", agregó 'Sel'. En ese sentido, la también actriz añadió: "Volvería a hacer esta película una y otra vez si pudiera".

Aunque la película se vislumbra como una fuerte competidora en los Premios de la Academia, los cuales se llevarán a cabo el próximo 2 de marzo, el escándalo por los mensajes en X de Karla Sofía Gascón han eclipsado la película, añadiéndole publicidad negativa.

Ante la oleada de críticas que se han cernido sobre Gascón, esta aseguró en una reciente entrevista con CNN en Español que estaba siendo "víctima de la cultura de la cancelación". Karla Sofía Gascón hizo historia al ser la primera mujer transgénero en ser nominada a un Premio Oscar a Mejor Actriz. Pese a la polémica, su nominación se mantiene activa, sin embargo se desconoce si acudirá a la 97a. edición de los Oscar.

"Yo no puedo renunciar a una nominación (al Oscar) porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy", dijo Gascón a CNN en Español en esa misma entrevista, la cual se llevó a cabo a inicios de este mes.