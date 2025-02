SAG Awards 2025: nominados, horarios y dónde ver la premiación del Sindicato de Actores

Este domingo 23 de febrero, el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles reunirá a las figuras estelares más importantes del cine y la televisión con la celebración de los Screen Actors Guild Awards 2025 (SAG Awards).

La prestigiosa premiación del Sindicato de Actores de Estados Unidos no solo celebra el talento en pantalla, sino que además ofrece pistas sobre los posibles ganadores de los premios Oscar.

Por primera vez desde 2019, los SAG Awards contarán con una anfitriona, y la elegida para la tarea es Kristen Bell. La actriz, reconocida por su trabajo en The Good Place y la reciente serie Nadie quiere esto, regresa a la ceremonia tras haberla conducido en 2018.

“Emocionada por estar en la conducción una vez más”, dijo Bell a Netflix. “No puedo esperar para compartir la noche con mis colegas actores, haciendo lo que mejor sabemos hacer… celebrarnos a nosotros mismos”.

Jon Brockett, productor ejecutivo de la ceremonia, destacó el carisma de Bell como una de las razones de su elección: “El ingenio, calidez y encanto de Kristen Bell la hacen perfecta para nuestra gala, una noche dedicada a los actores y sus destacadas interpretaciones del año”.

Presentadores estelares para una noche inolvidable

La lista de presentadores de esta edición es un verdadero desfile de estrellas. Netflix en especial destacó el reencuentro de Gillian Anderson y David Duchovny, protagonistas de la famosa Los expedientes secretos X, que este domingo compartirán el escenario de los SAG.

Entre los encargados de anunciar los premios también se encuentran Ariana Grande, Ayo Edebiri, Bowen Yang, Colin Farrell, Colman Domingo, Cynthia Erivo, Drew Starkey, Edward Norton, Elle Fanning, Harrison Ford, Isabella Rossellini, Jack Quaid, Jamie Lee Curtis, Jessica Williams, Jodie Foster, Joey King, John Lithgow, Keke Palmer y Keri Russell.

La lista continúa con Kerry Washington, Kumail Nanjiani, Lily Gladstone, Lisa Kudrow, Marissa Bode, Mark Eydelshteyn, Max Greenfield, Michelle Yeoh, Mikey Madison, Millie Bobby Brown, Molly Shannon, Monica Barbaro, Pamela Anderson, Quinta Brunson, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Sergio Castellitto, Timothée Chalamet, Yura Borisov, Zoe Saldaña y Zooey Deschanel.

Homenaje especial

La legendaria actriz y activista Jane Fonda será honrada con el prestigioso SAG Life Achievement Award, un reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y contribución a la industria del entretenimiento. El premio será entregado por Julia Louis-Dreyfus durante la ceremonia.

y podrá verse también en Netflix desde las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT.

Horarios

México: 7:00 p.m. (hora central)

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Todos los nominados

Este año, dos producciones se alzan como las más nominadas: la esperada adaptación cinematográfica de Wicked y la serie histórica Shōgun, ambas con cinco candidaturas cada una.

La lista completa de nominados fue anunciada el pasado 8 de enero por los actores Joey King (A Family Affair) y Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story).

Mejor actor

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Mejor actriz

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Mejor actor de reparto

Jonathan Bailey, Wicked

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Jeremy Strong, The Apprentice

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Danielle Deadwyler, The Piano Lesson

Ariana Grande, Wicked

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor elenco

A Complete Unknown — Monica Barbaro, Norbert Leo Butz, Timothée Chalamet, Elle Fanning, Dan Fogler, Will Harrison, Eriko Hatsune, Boyd Holbrook, Scoot McNairy, Big Bill Morganfield, Edward Norton

Anora – Yura Borisov, Mark Eydelshteyn, Karren Karagulian, Mikey Madison, Aleksey Serebryakov, Vache Tovmasyan

Conclave – Sergio Castellitto, Ralph Fiennes, John Lithgow, Lucian Msamati, Isabella Rossellini, Stanley Tucci

Emilia Pérez – Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz, Zoe Saldaña

Wicked – Jonathan Bailey, Marissa Bode, Peter Dinklage, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Ethan Slater, Bowen Yang, Michelle Yeoh

Mejor elenco de dobles de acción

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

<b>Mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV</b>

Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Colin Farrell, The Penguin

Richard Gadd, Baby Reindeer

Kevin Kline, Disclaimer

Andrew Scott, Ripley

Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV

Kathy Bates, The Great Lillian Hall

Cate Blanchett, Disclaimer

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Lily Gladstone, Under the Bridge

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Cristin Milioti, The Penguin

Mejor actor en una serie de drama

Tadanobu Asano, Shōgun

Jeff Bridges, The Old Man

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Mejor actriz en una serie de drama

Kathy Bates, Matlock

Nicola Coughlan, Bridgerton

Allison Janney, The Diplomat

Keri Russell, The Diplomat

Anna Sawai, Shōgun

Mejor actor en una serie de comedia

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Harrison Ford, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz en una serie de comedia

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas, The Bear

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks