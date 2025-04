Reynaldo Pacheco: El actor boliviano que conquistó Perú con ‘Johnny Orosco’ y ahora brilla como ‘Alonso’ en ‘Eres mi sangre’

El actor boliviano Reynaldo Pacheco está arrasando en la televisión peruana con su interpretación de Alonso en la novela ‘Eres mi sangre’, producida por Michelle Alexander.

Conocido por su papel de Johnny Orosco en ‘Tu nombre y el mío’, Reynaldo ha logrado ganarse el corazón del público peruano. Brindó una entrevista a Infobae Perú, en el cual contó un poco más de su carrera, su trabajo en la nueva novela, su relación con las críticas y la industria del entretenimiento.

¿Cómo llegaste a protagonizar ‘Eres mi sangre’? Ya habías interpretado a Johnny Orosco en ‘Tu nombre y el mío’, pero ¿cómo te llegó esta propuesta?

Todo comenzó cuando canté con los Premios Platino en España, hace dos años y medio. Estaba buscando una canción peruana y elegí “La flor de la canela”. Fue ahí cuando Del Barrio Producciones me vio en vivo y me hicieron audicionar para el papel de Johnny.



Después de ese éxito, América TV me ofreció dar vida a Alonso. Fue un paso increíble para mí, porque realmente me sentí agradecido con todo lo que había logrado, y esta propuesta llegó justo en el momento adecuado.

¿Qué significó para ti interpretar a Johnny Orosco, un personaje tan querido por el público peruano?

Fue una experiencia increíble, algo que nunca había vivido. He trabajado en cine, en Hollywood, pero jamás había sentido una conexión tan cercana con el público. Recuerdo que estábamos filmando el tercer episodio y me fui a un mall, y la gente comenzó a reconocerme.

Fue impresionante ver cómo el personaje de Johnny logró conectar con el público. Fue algo mágico, porque representaba a un personaje real, alguien que luchó por su sueño a pesar de las adversidades.

Y eso me hizo darme cuenta del impacto que tuve en la gente, no solo en Perú, sino también en Bolivia y Ecuador.

¿Qué es lo que más te ha dejado ese personaje, y cómo lo usaste para crecer como actor?

Lo que me dejo fue el recordatorio de que todo es posible, de que si realmente sueñas con algo y trabajas para alcanzarlo, lo conseguirás. Este personaje me enseñó a no ser complaciente, a seguir luchando por roles que me retaran y me hagan crecer como actor. La vida de Johnny reflejaba ese sueño de superación, de llegar a ser alguien desde abajo, y eso me inspiró a seguir buscando roles que realmente me empujen a ser mejor.

¿Sientes que el personaje de Johnny Orosco, te ayudo a acercarte a público peruano?

Sí, sé que Johnny fue la llave para que yo pueda ingresar al Perú. Y a Johnny me lo gané, nadie me hizo oferta, me lo gané con casting, cantando ‘Suéltame’. Y mandamos varias escenas para del Barrio Producciones para que finalmente me lo dieran, porque estaban audicionando por todos lados, lo estaban buscando por varios meses.

Ahora en ‘Eres mi sangre’, interpretas a Alonso. ¿Qué nos puedes contar de este personaje? ¿Cómo te has preparado para él?

Alonso es un personaje muy diferente a Johnny, y fue un reto maravilloso. ‘Eres mi sangre’ es un tributo a la novela ‘El derecho de nacer’, donde la premisa es la separación de madre e hijo. En mi investigación, hablé con personas adoptadas, y entendí lo que significa crecer sin conocer a tus padres biológicos, ese vacío existencial que sienten.

Mi personaje tiene una vida positiva, pero de repente, todo cambia cuando descubre que no es el hijo biológico de los padres que lo criaron. A partir de ahí, Alonso se enfrenta a un dilema muy profundo: ¿venganza o justicia? Para mí, como actor, fue fascinante explorar cómo pasas de ser un protagonista lleno de luz a convertirte en alguien consumido por la venganza y la rabia.

¿Hay alguna similitud entre Alonso y Reynaldo?

Siempre trato de personalizar mis personajes, encontrar algo que resuene conmigo. Alonso y yo compartimos el hecho de que ambos venimos de familias llenas de amor, pero también de secretos. Eso es algo muy latinoamericano.

Yo, por ejemplo, no conocí a mi abuelo por parte de madre después de 20 años. Fue un aprendizaje hermoso sobre el perdón y cómo, a pesar de todo, puedes sanar las heridas del pasado. Este personaje me ha enseñado a valorar las relaciones familiares y la importancia de no dejar que los rencores te consuman.

¿Qué te motivó a aceptar tu segunda novela en Perú?

Mi equipo, mis agentes, no querían que volviera, principalmente porque están enfocados en otros mercados. Pero fui muy sincero con ellos, les dije que quería experimentar lo que era trabajar con mi gente aquí. En Perú me siento en casa, somos familia, tenemos una conexión especial. No sé cómo explicar la situación aquí, pero en Bolivia admiramos mucho al Perú.