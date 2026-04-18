Fallece la actriz Nathalie Baye, ícono del cine francés

La reconocida actriz francesa Nathalie Baye falleció este sábado a los 77 años en su domicilio en París, según informó su familia.

La intérprete, conocida por su participación en la película 'Atrápame si puedes', murió a causa de una enfermedad neurodegenerativa llamada demencia con cuerpos de Lewy, que afecta sobre todo el estado de ánimo, el movimiento y puede provocar alucinaciones.

Considerada una figura clave del cine francés, Baye participó en cerca de 80 películas y ganó el premio César a la Mejor Actriz en cuatro ocasiones, incluyendo tres años consecutivos entre 1981 y 1983.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le rindió homenaje recordándola como "una actriz a la que amamos, con la que soñamos y con la que crecimos", en una publicación en X.