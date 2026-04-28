“La hija cóndor” suma 2 títulos más y un reconocimiento de Diputados

El filme “La hija cóndor” suma ya 24 galardones en el contexto internacional, tras el par de premios que conquistó el pasado fin de semana en loa festivales de Guadalajara, México, y Egipto, en vísperas de su estreno en Bolivia, previsto para el 7 de mayo.

La vigésima tercera estrella para la película del cineasta cochabamabino Álvaro Olmos Torrico llegó en el cuadragésimo primer Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde la actriz María Magdalena Sanizo se llevó la Mejor Interpretación en un Largometraje Iberoamericano de Ficción.

“Por su conmovedora interpretación de Ana Lindaura, partera Totorani, y madre de una adolescente que reta los valores de su comunidad. Sanizo domina la economía gestual y el silencio, adentrándonos en la decisión imposible que enfrenta el personaje: fidelidad a la tradición o solidaridad femenina”, señaló la organización del evento internacional.

Por si fuera poco, “La hija cóndor” conquistó el premio a la Mejor Dirección en el Aswan International Women Film Festival de Egipto (AIWFF).

Reconocimiento

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un homenaje camaral a la película boliviana “La hija cóndor” por su trayectoria y valioso aporte al desarrollo del cine nacional.

“Obteniendo hitos históricos, destacando las biznagas de plata en el festival de Málaga España, a la mejor música y mejor actuación, desde reparto elevando el prestigio del cine boliviano a nivel mundial”, informó el tercer secretario, diputado José Maldonado