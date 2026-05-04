Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones

El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026. Se suman al movimiento artístico la obra teatral de David Mondacca, el vals internacional con bailarinas europeas y tributos a la bandas U2 y Marilyn Manson.

LUNES 4

La Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “La mer au lo in”, del director Said Hamich Benlarbi. La función comienza a las 19:00 en el salón Christian Valvert y el ingreso es gratuito.

MARTES 5

El reconocido actor boliviano David Mondacca protagoniza la obra “Metamorfosis B” en el teatro Adela Zamudio, desde las 19:30.

El cine teatro Capitol será escenario de la “Gala Imperial Vienesa”. Artistas de Italia, Rusia, Irlandia, Ucrania, Polonia e Inglaterra forman parte del espectáculo que comienza a las 19:30.

Jueves 7

Tras una exitosa gira por Europa, se estrena en los cines de Cochabamba la película “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico.

VIERNES 8

El artista brasileño Rubinho Gabba presenta el concierto “U2 Experience” en el Salón Avanti a partir de las 20:30.

SÁBADO 9

La banda Deviants. Oficial realiza un tributo a Marilyn Manson en Inferno desde las 20:30.