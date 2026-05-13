Fallece Michael Pennington, villano de la Estrella de la Muerte en 'Star Wars'

El actor británico Michael Pennington falleció el pasado 10 de mayo a los 82 años, según informó The Telegraph. No se ha revelado la causa de su muerte.

Pennington, un consumado actor de teatro, debutó en cine en 1965. Aunque participó en más de 100 producciones, es recordado sobre todo por su papel en 'Star Wars': el comandante Moff Jerjerrod en 'El retorno del Jedi' (1983). Un personaje al que él no daba "demasiada importancia", pero que le otorgó gran reconocimiento en EE. UU., especialmente entre los fans de la saga de George Lucas.