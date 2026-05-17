María Magdalena Sanizo: tengo varias cosas en común con el personaje Ana

Los dos galardones internacionales que conquistó la actriz María Magdalena Sanizo en el contexto internacional, por la excelente interpretación de Ana en la película “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico, avalan el éxito que cosecha en el mundo cinematográfico en su primera incursión en estas lides.

Sanizo ganó la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en el prestigioso Festival de Cine de Málaga, y la Mejor Interpretación en un Largometraje Iberoamericano de Ficción en el Festival Inter ¿María Magdalena que significó para usted personificar a Ana en el filme? Fue una experiencia muy importante. Tengo varias cosas en común con el personaje de Ana. Soy una persona que ama mucho su origen, idioma, etc. Pero también entiendo la necesidad de abrirse a la modernidad. También aprecio bastante las oportunidades que tengo de representar a mi país y a la cultura quechua ante muchos países. ¿Haber tenido una abuela partera le ayudó bastante para interpretar al personaje? Sí, me ayudó mucho recordar lo que hacía mi abuela; por ejemplo, mi abuela siempre les decía a las embarazadas que cuando iban a dar a luz, sus gemidos tenían que ir hacia abajo y no gritar hacia arriba para que su cuerpo ayude a pujar, también sabía qué tipo de mates dar en cada etapa del alumbramiento. Además de ello, pienso que la experiencia de haber vivido durante 15 años en el campo, conociendo cómo son las costumbres de la comunidad, el modo de vida de las familias, la manera de pensar de los habitantes, etc., me ayudó bastante a interpretar mi personaje Estrella. La novel actriz tuvo un debut auspicioso en el séptimo arte personificando a una partera en la película “La hija cóndor”. Los dos premios que obtuvo en festivales internacionales avalan el éxito que viene cosechando Cochabamba, pero por una situación familiar no pude continuar con las prácticas y me dediqué a la costura y bordado. ¿Cómo califica su debut en el cine? Al principio sentía que todo era como un sueño hermoso. Pero poco a poco caigo en la realidad de lo que está ocurriendo. Estoy muy entusiasmada y tengo muchos deseos de continuar mostrando nuestra cultura a través del cine. ¿Pensó alguna vez seguir los pasos de su abuela? Sinceramente no, porque cuando yo tenía aproximadamente 10 años mi abuela dejo de atender partos y demás temas de salud por su edad avanzada, y ella falleció cuando yo tenía aproximadamente 16 años. Cuando comenzaba mi adolescencia, llegaron las postas de salud a mi pueblo de KirikiriPunacachi y las mujeres embarazadas poco a poco comenzaron a atenderse en las postas, volviéndose cada vez más común. En nuestra forma de pensar, lo más importante era terminar los estudios y si fuera posible obtener un título universitario, para lograr ser “alguien” en la vida. Poco después de la muerte repentina de mi madre, a mis 21 años contraje matrimonio y después de tomar cursos de corte confección y bordado, tome un curso de partería en la Unidad Sanitaria de ¿Desde su punto de vista, qué mensaje irradia “La hija cóndor”? Creo que comunica varios mensajes importantes, por ejemplo: el entender que además del conocimiento que la modernidad ha logrado en muchas áreas, también el conocimiento “antiguo” tiene mucha sabiduría por rescatar, y que no es correcto menospreciar ninguno. La sabiduría de las parteras que atienden en casa también es válida, así como la libre elección de las mujeres embarazadas para dar a luz en casa o en hospitales, si toman o no las inyecciones, e incluso la posición que desean tomar al dar a luz. La medicina alopática tiene su lugar y ayuda bastante en las emergencias y accidentes, pero la medicina natural también es fundamental para evitar la dependencia absoluta. Otro mensaje que rescataría de la película es la empatía que debemos tener unos con otros, no es correcto obligar a nadie usando la fuerza para someter a una manera de vida. ¿Qué sensación le deja la obtención de dos premios internacionales? Una sensación de orgullo al saber que puedo realizar un buen trabajo en esta área artística. También me siento con una gran responsabilidad al representar a mi nación ante el mundo. ¿Qué planes tiene para el futuro a corto plazo? Seguir en el área de actuación. Escribir más radionovelas. Grabar composiciones musicales de años pasados y actuales. Quiero dar gracias a Dios por todo lo que me permitió hacer y vivir. En 1981 cuando tenía 19 años, viajé por primera vez en avión fuera de nuestro país a Oklahoma-USA, para la Conferencia Sonrise 81, donde fui una de las 6 representantes indígenas de Bolivia. Al siguiente año, en 1982, también representé a Bolivia en Ecuador, siendo parte del grupo musical quechua “Melodías de Sion”, en el Festival de Música de Majimba. Ahora, después de tantos años, nuevamente tengo lo oportunidad de representar a mi país ante las naciones, por lo que estoy muy agradecida a Dios por haberme regalado la vida, los talentos, las oportunidades y haber puesto en mi camino a las personas que realizaron esta película. Queremos invitarlos a vivir la experiencia del cine boliviano. Antes de mirar hacia afuera, consumamos lo nuestro. Vengan a apoyar una producción nacional galardonada que ha sido hecha con mucho esfuerzo para ustedes.