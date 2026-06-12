Cortometraje boliviano “Dragón” busca triunfar en el Festival Internacional de Curitiba

Cine
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 12/06/2026 a las 9h03
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La destacada cineasta cochabambina Yashira Jordán participa con su cortometraje “Dragón” en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine Olhar de Cinema – Curitiba 2026, uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos de la región, en busca de un galardón.

Jordán es una de las directoras más singulares del cine boliviano contemporáneo, es reconocida en el contexto internacional por la producción de su largometraje “Durazno”, su multipremiada animación “Dulcel” y su más reciente producción de gran escala, “Diamante”.

Filmado íntegramente en Cochabamba con un elenco de no-actores, “Dragón” entrelaza el universo de los videojuegos con una cruda problemática social en Bolivia: los linchamientos.

La obra llega a Brasil tras un exitoso paso por el Bafici 2025 (Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires), donde agotó todas sus funciones. El Festival de Curitiba, caracterizado por enfocar su programación en propuestas de vanguardia y nuevas narrativas contemporáneas, sumó esta pieza precisamente por su fuerte perfil autoral; una propuesta que combina soportes analógicos como el Hi8, animación en stop-motion y formatos digitales para estructurar un relato híbrido de realismo documental.

¿Yashira, cuáles son sus expectativas en el festival?

El festival Olhar de Cinema se caracteriza por una curaduría selectiva, orientada a un público cinéfilo que busca propuestas contemporáneas. Junto al equipo de “Dragón”, consideramos un reconocimiento muy importante formar parte de la Competencia Internacional de este año y representar a Latinoamérica en esta sección de ocho cortometrajes, compartiendo espacio con la producción cubana Far Away (Nan Ginen) y trabajos de Francia, Alemania, Italia y Australia.

La expectativa principal se centra en el intercambio con los asistentes. Las proyecciones de este festival suelen tener una alta convocatoria y el público de Curitiba demuestra un interés particular por conocer narrativas de diversas culturas. El objetivo es acompañar la proyección del cortometraje en la Cinemateca para compartir con la audiencia esta experiencia.

¿La posibilidad de ganar un premio está latente?

Al formar parte de la selección oficial en la competencia internacional, la posibilidad existe. Sin embargo, la prioridad para el equipo es la visibilidad y el intercambio profesional que implica integrar una selección de este nivel.

¿Con qué producciones se disputa el galardón?

La competencia internacional de cortometrajes de este año reúne propuestas independientes e inéditas en Brasil en la selección brasileña, con estéticas diversas de distintas regiones del mundo. Compartimos la sección con el trabajo cubano Far Away (Nan Ginen), y con producciones europeas y de Oceanía que proponen narrativas experimentales y reflexivas. Formar parte de una competencia junto a obras con un marcado contenido autoral resulta sumamente estimulante para el proyecto.

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