“La hija cóndor” se perfila para concurrir a premios Goya y Óscar

Con 32 galardones en su haber, el filme “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico, se perfila para representar al país en los premios Goya y Óscar de la próxima temporada.

La película ha sido ovacionada por el público de América Latina, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Actualmente el filme es proyectado en una treinena de salas cinematográficas de Francia, generando expectativa en la audiencia del país galo.

Simultáneamente, la cinta forma parte de la cartelera de la Cineteca Nacional de México, en donde continuará en cartelera hasta el 10 de septiembre, fecha en que se estrenará en Estados Unidos.

“La hija cóndor” continuará su periplo por el mundo exhibiéndose en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Washington, Miami, Santa Fe, Los Ángeles, entre otras, con la perspectiva de seguir cosechando halagos.

Después, la película continuará su recorrido por Suiza, Canadá, Países Bajos, México, Alemania, Austria, Luxemburgo, Italia, España, Colombia, Uruguay y Perú, además de otros territorios que se incorporarán progresivamente a su circuito de exhibición.

“La hija cóndor” narra la historia de Clara, una joven de 19 años de una comunidad quechua en Ayopaya, Cochabamba, a quien su madre adoptiva y partera veterana, Ana, le ha enseñado el oficio ancestral de la partería y cantos sagrados para calmar el dolor de los partos