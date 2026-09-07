"La Hija Cóndor" representará a Bolivia en los Premios Óscar y Goya 2027

La Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE) comunica que La Hija Cóndor, de Álvaro Olmos, ha sido elegida para representar a Bolivia en la categoría de Mejor Película Internacional en la 99.ª edición de los premios de la Academy of Motion Picture Arts & Sciences, conocidos como los Premios Oscar.

La elección fue tomada por unanimidad por el Comité de Selección, que encontró en la película “una mirada honesta y respetuosa sobre la Bolivia de hoy; un cine que, con sus propios recursos y sensibilidad, construye una historia profundamente conmovedora, sostenida por la fuerza y la humanidad de sus dos protagonistas femeninas.”

El Comité valoró también la madurez de la obra, una película que ha sabido encontrar su tiempo, decantar su mirada y alcanzar una forma sólida, íntima y universal.

Asimismo, La Hija Cóndor ha sido seleccionada, por decisión mayoritaria del Comité de Selección, para representar a Bolivia en los Premios Goya, en la categoría correspondiente a Mejor Película Iberoamericana.

Dos reconocimientos que nacen de una misma certeza: “la de una película que, desde Bolivia y desde una mirada propia, tiene algo verdadero que decir.”