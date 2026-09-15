Israel amenaza a autores de cinta premiada que devela el genocidio

Cine
AGENCIAS
Publicado el 15/09/2026 a las 9h03
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobiern o de Israel toma rá represalias contra los autores del documental Naza, que ganó el Premio Especial del Jurado en el reciente Festival de Cine de Venecia.

La cinta denuncia el rol de los militares israelíes en el  ge nocidio contra la población palestina en Gaza.

Un ministro israelí dijo ayer que quería despojar de su nacionalidad por “traición al Estado” a los realizadores del documental Naza, que da voz a militares que acusan al ejército de ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza.

Los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor muestran el testimonio de 24 miembros de las fuerzas israelíes que describen cómo llevaban a cabo bombardeos contra civiles palestinos en Gaza a partir de dispositivos creados con inteligencia artificial.

Naza ganó el sábado el premio especial del jurado en la Mostra de Venecia.

“Actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traición al Estado”, declaró en X el ministro de Cultura Miki Zohar.

En tanto, el periódico británico ‘The Guardian’, coproductor del documental ha criticado la “respuesta autoritaria” del Gobierno israelí a la cinta.

“Yuval Abraham y Rachel Szor son unos valientes periodistas y cineastas. Los ataques contra ellos vienen de gente que no han visto aún la película”, ha apuntado el diario británico en un comunicado.

El ‘Guardian’ destaca que el documental es resultado de “más de tres años de periodismo de investigación”. “Los testimonios que recoge son ciertos y creemos que merecen ser escuchados. Las entrevistas fueron dadas por fuentes periodísticas confidenciales”, ha añadido. Por ello, desde el diario “vamos a defender contundentemente Naza  y a su equipo de cualquier ataque o intento de censura”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ha cargado contra los directores de Naza, considera “intolerable” por venir de ciudadanos israelíes.

En 80 minutos, Naza analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según denuncian sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.

Premiadas en el Festival

Este es el palmarés de la 83ª Mostra de Venecia, otorgado el sábado. pasado:

León de Oro a la mejor película: “Woman unknown” de May el-Toukhy

León de Plata - Gran Premio del Jurado: “Possible love” de Lee Chang-dong

León de Plata a la mejor dirección: Ilya Khrzhanovsky por “Dau”

Copa Volpi a la mejor actriz: Mathilde Arcel en “Woman unknown”, de May el-Toukhy

Copa Volpi al mejor actor: John Malkovich en “Wild horse nine”, de Martin McDonagh

Premio especial del jurado: “NAZA”, de Yuval Abraham y Rachel Szor

Premio Marcello Mastroianni a la mejor interpretación promesa: Malou Khebizi por “15/18”, de Cédric Kahn

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Comunicado Grupo Nacional Vida

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Cochabamba 216 años: Alberto Arze
3
Dra. Sumaya Saavedra Pozo, médica dermatóloga en rejuvenecimiento, estética facial y láser
4
La Policía Federal brasileña vincula al propietario de Banco Master con PixBet
5
Asamblea comenzará a debatir el crédito del FMI, adelanta Paz

Más en Cine

10/09/2026
La Cinemateca rendirá homenaje a Antonio Eguino, el maestro detrás de varias generaciones del cine boliviano
Antonio Eguino lleva décadas detrás de las imágenes que cuentan parte de la historia de Bolivia.
Ver más
08/09/2026
“La hija cóndor” competirá por representar al país en los premios Óscar y Goya de 2027
La película “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico, ha sido seleccionada para postular a la 99ª edición de los Premios Óscar y la 41º...
Ver más
En Portada
15/09/2026 Seguridad
Justiniano anuncia la militarización de San Ignacio ante la ola del crimen organizado
Ante la ola de ataques del crimen organizado en San Ignacio de Velasco, el gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció el envió militares a dicha región del...
vista
14/09/2026 Cochabamba
Cochabamba conmemora 216 años de su gesta libertaria con actos protocolares de la Alcaldía y la Gobernación
Con ceremonias interreligiosas, ofrendas florales e iza de símbolos patrios, Cochabamba conmemora este lunes 14 de septiembre sus 216 años de gesta libertaria...
vista
14/09/2026 País
Velasco califica el Estado de excepción como un saludo a la bandera
En medio del debate por una posible ampliación del Estado de excepción en Bolivia, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, considera que, hasta el...
vista
14/09/2026 País
Intervienen un surtidor que vendía gasolina a Bs 8 el litro en La Paz y un centro de acopio ilegal en Pailón
La comercialización irregular de combustibles quedó expuesta una vez más en dos operativos: una estación de servicio en Mapiri, La Paz, que vendía gasolina a...
vista
14/09/2026 País
Asamblea comenzará a debatir el crédito del FMI, adelanta Paz
El presidente Rodrigo Paz anunció ayer durante la sesión de honor del Concejo Municipal de Cochabamba que esta semana comenzará el debate en la Asamblea...
vista
14/09/2026 País
Hallan a Shaira, la sexta víctima del edificio colapsado
Equipos de rescate hallaron ayer sin vida a Shaira, la niña boliviana de siete años, quien se convirtió en la sexta víctima mortal del colapso de un edificio...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
En homenaje a los 216 años de Cochabamba y en el marco de su mes aniversario, Los Tiempos preparó un especial dedicado...
Ver más
15/09/2026 Cochabamba
Cochabamba de fiesta y Los Tiempos también celebra junto a sus lectores
El departamento conmemoró ayer, 14 de septiembre, los 216 años de la gesta libertaria de 1810 con una jornada marcada...
Ver más
15/09/2026 Cochabamba
Cochabamba celebra 216 años con civismo, llamado a la unidad y mirando al futuro
Todas las ex y actuales autoridades que tuvieron a su cargo  el cuartel de  Viacha y que  no tuvieron el cuidado de...
Ver más
15/09/2026 País
Ex y actuales funcionarios están en la mira del Fiscal por sucesos en Viacha
Deportes
Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de...
Ver más
15/09/2026 Multideportivo
Oro que inspira, Maya Quinteros llena de orgullo a Bolivia
Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Bolívar vence con susto a Real Tomayapo y se mantiene en la punta
Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián...
Ver más
13/09/2026 Fútbol Int.
Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador
Universitario de Vinto abandona el fondo de la tabla de posiciones del torneo todos contra todos gracias a la victoria...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Universitario de Vinto se impone a Independiente y abandona el último lugar
Tendencias
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
Ver más
10/09/2026 Tecnología
Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
Doble Click
El Gobiern o de Israel toma rá represalias contra los autores del documental Naza, que ganó el Premio Especial del...
Ver más
15/09/2026 Cine
Israel amenaza a autores de cinta premiada que devela el genocidio
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien...
Ver más
13/09/2026 Vida
María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos
El Concejo Municipal de Cochabamba declaró como Hijo Predilecto a Constantino Klaric, un distinguido ciudadano cuya...
Ver más
13/09/2026 Vida
El Concejo distingue a Constantino Klaric, incansable referente de la aviación boliviana
El sábado 19 de septiembre (19:00) el Auditorio del Piso 15 del Edificio Municipal de Cochabamba albergará el estreno...
Ver más
13/09/2026 Cultura
Enrique Aráoz: “Alturas sonoras” es una propuesta de gala y solemne