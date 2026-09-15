Israel amenaza a autores de cinta premiada que devela el genocidio

El Gobiern o de Israel toma rá represalias contra los autores del documental Naza, que ganó el Premio Especial del Jurado en el reciente Festival de Cine de Venecia.

La cinta denuncia el rol de los militares israelíes en el ge nocidio contra la población palestina en Gaza.

Un ministro israelí dijo ayer que quería despojar de su nacionalidad por “traición al Estado” a los realizadores del documental Naza, que da voz a militares que acusan al ejército de ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza.

Los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor muestran el testimonio de 24 miembros de las fuerzas israelíes que describen cómo llevaban a cabo bombardeos contra civiles palestinos en Gaza a partir de dispositivos creados con inteligencia artificial.

Naza ganó el sábado el premio especial del jurado en la Mostra de Venecia.

“Actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traición al Estado”, declaró en X el ministro de Cultura Miki Zohar.

En tanto, el periódico británico ‘The Guardian’, coproductor del documental ha criticado la “respuesta autoritaria” del Gobierno israelí a la cinta.

“Yuval Abraham y Rachel Szor son unos valientes periodistas y cineastas. Los ataques contra ellos vienen de gente que no han visto aún la película”, ha apuntado el diario británico en un comunicado.

El ‘Guardian’ destaca que el documental es resultado de “más de tres años de periodismo de investigación”. “Los testimonios que recoge son ciertos y creemos que merecen ser escuchados. Las entrevistas fueron dadas por fuentes periodísticas confidenciales”, ha añadido. Por ello, desde el diario “vamos a defender contundentemente Naza y a su equipo de cualquier ataque o intento de censura”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ha cargado contra los directores de Naza, considera “intolerable” por venir de ciudadanos israelíes.

En 80 minutos, Naza analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según denuncian sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.

Premiadas en el Festival

Este es el palmarés de la 83ª Mostra de Venecia, otorgado el sábado. pasado:

León de Oro a la mejor película: “Woman unknown” de May el-Toukhy

León de Plata - Gran Premio del Jurado: “Possible love” de Lee Chang-dong

León de Plata a la mejor dirección: Ilya Khrzhanovsky por “Dau”

Copa Volpi a la mejor actriz: Mathilde Arcel en “Woman unknown”, de May el-Toukhy

Copa Volpi al mejor actor: John Malkovich en “Wild horse nine”, de Martin McDonagh

Premio especial del jurado: “NAZA”, de Yuval Abraham y Rachel Szor

Premio Marcello Mastroianni a la mejor interpretación promesa: Malou Khebizi por “15/18”, de Cédric Kahn