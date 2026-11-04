Un nuevo videojuego pone al jugador en la piel del Tilcayo

¿Qué se siente ser un Tilcayo y recorrer los bosques de los Yungas en busca de alimento, mientras se descubren los peligros que puede enfrentar en su hábitat? Esa es la aventura que propone un videojuego creado por un estudiante alteño, que invita a los usuarios a ponerse en la piel de este pequeño felino silvestre y conocer, a través de la pantalla, algunas de las amenazas que ponen en riesgo su conservación.

La aventura forma parte de Noche de Caza: el relato del Tilcayo, un videojuego creado por Yerko Jiménez, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), en El Alto.

El proyecto tiene como protagonista al Leopardus Tilcayo, un felino silvestre de los Yungas de La Paz que recientemente fue reconocido como una especie distinta, un hallazgo que puso a Bolivia en el mapa de la investigación sobre los felinos.

“Imaginé que podía hacer un videojuego para darlo a conocer. Porque sé que lo pueden convertir en mascota o explotar de alguna forma, entonces es para dar conciencia”, dijo Jiménez en entrevista con ABI.

Su intención es que el interés por la nueva especie no se limite a las noticias, sino que llegue a públicos más jóvenes a través de una experiencia interactiva.

De las historias de infancia a un mundo digital

La idea nació de una mezcla de imaginación, curiosidad por los animales y pasión por la tecnología. Jiménez creció con las historias que le contaba su padre, originario de la provincia Franz Tamayo, sobre sus viajes por el departamento de La Paz.