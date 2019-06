Paz Soldán: “La literatura es un ecosistema que requiere apoyos”

El escritor Edmundo Paz Soldán estuvo en Cochabamba para presentar la reedición de su libro “Los vivos y los muertos”, publicado por la editorial Nuevo Milenio, en una universidad local y también lo hará de la vigésima versión de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Santa Cruz.

Actualmente vive en Estados Unidos, país donde radica más de dos décadas y ejerce la docencia en la Universidad de Cornell. Es autor de obras como “Amores imperfectos”, “El delirio de Turing”, “Palacio quemado”, “Los vivos y los muertos”, “Iris”, “Los días de la peste” y otros títulos.

Paz Soldán considera que la literatura no sólo son las letras, sino que es un ecosistema que requiere una serie de apoyos para tener mayor alcance.

El escritor, nacido en Cochabamba a finales de los 60, conversó con Los Tiempos sobre la literatura nacional, sus proyectos, sus logros y sus percepciones de las nuevas voces bolivianas.

—En febrero, una productora estadounidense compró los derechos de “Norte”, una de tus obras. ¿Cuál es la situación actual de este proyecto para el largometraje?

—Hace poco me reuní con ellos y me comentaron que estaban realizando una carpeta para posteriormente mandarla a guionistas, directores, actores. El ámbito del cine sigue un curso lento. Basta que una persona conocida dentro de este rubro se interese por la historia y el proceso será más rápido.

—Otra de las situaciones más recientes que estás viviendo es que uno de tus cuentos será difundido por una editorial mexicana.

—Este proyecto es ambicioso porque pretende llegar a lugares lejanos donde estarán incluidos cuentos de otros escritores y a precios realmente módicos. Llegarán a Bolivia a través de la Biblioteca del Bicentenario. Este acuerdo hará que la editorial mexicana busque a escritores bolivianos. Una forma más de hacer conocer otras voces del país al exterior.

—Actualmente, te has convertido en referente de la literatura nacional, no sólo por tus obras, sino también por ayudar a otros escritores a gestionar que nuevas voces se hagan conocer en el mundo. ¿Cuál crees que es el camino que está siguiendo la literatura nacional?

—La generación de Hasbún, Antezana, Urrelo, Piñeiro, entre otros, es potente, incluso varios tuvieron traducciones. Es un camino que está creciendo y se ensancha cada vez más. El hecho de que Bolivia tenga un menor alcance de difusión no significa que no haya buena producción. La literatura no sólo es el texto, sino es un ecosistema que requiere apoyos estatales, un buen sistema de librerías, de ferias del libro, una crítica que haga una buena lectura de los títulos y demás. Una parte elemental para la difusión de las voces.

—¿Cuál sería el futuro de las editoriales nacionales, tomando en cuenta los desafíos que deben asumir con todo lo anteriormente mencionado?

—Actualmente hay muchas más conexiones entre editoriales independientes de América Latina. A través de estos nexos, poco a poco se está ensanchando las voces. Lo ideal sería tener un mercado más abierto; sin embargo, los costos de importación son elevados. Tenemos que seguir consolidando estos nexos.



—¿Qué proyectos, además de la docencia, te encuentras realizando en EEUU?

—Hace poco terminé una novela y también estoy culminando un libro de cuentos. Todavía es prematuro ver dónde terminará, dónde la publicaré o cuándo. Se trata de una historia que ocurre en la frontera entre Brasil y Bolivia.

Cuenta con varios galardones como: Premio Erich Guttentag, Premio Juan Rulfo, Premio Nacional de Novela de Bolivia, entre otros.