Propuestas y acciones para tratar el anteproyecto

El viernes en el acto de premiación del proyecto Arterias Urbanas en Santa Cruz, el Presidente en Ejercicio, Álvaro García Linera, dijo que el anteproyecto de Ley del Artista no pasaría a otras instancias sin el conseso de la mayoría del sector. Además, un comunicado de la gencia ABI, también del viernes, decía que la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, informó que esa cartera de Estado no enviará ninguna propuesta de Ley del Artista a la Asamblea Legislativa si no está consensuada por el sector artístico cultural de Bolivia. Desde entonces varias redes y movimientos de artistas han seguido organizándose para hacer sus propuestas ante el anteproyecto de Ley del Artista que comenzó a circular la semana pasada, principalmente por redes sociales, en las que hubo varias manifestaciones en contra de lo que está plasmado en dicho documento. Movimientos como Resilencia de Santa Cruz o Telartes en La Paz, además de artistas de todo el país han expresado su descontento.

Este lunes 3 de junio, el Movimiento Cultural Cochabamba, convoca a una reunión para tratar el tema a las 19:30 hrs. en el mARTadero.

Lecturas & Arte habló con Uvaldo Romero, Secretario de Culturas de la Gobernación de Cochabamba, quien dijo que la única estrategia utilizada para la socialización del anteproyecto fue la entrega de este documento a representantes de algunos sectores artísticos. “Cumplimos con entregar y ellos debían mandar sus propuestas”, dijo.

“Hay que darle fortaleza al reclamo de los artistas, porque sí, también comparto ese criterio, pero se debe ver lo que se ha ido haciendo.

Hay que dejar de lado este falso concepto de que ‘nos quieren controlar’, ‘nos quieren encasillar’, ‘nos quieren hacer seguimiento’, ¿por qué digo esto? Es como una paranoia que tienen todos los sectores, por impuestos o no sé por qué. Para nosotros que hacemos registro de artistas, lo primero que nos preguntan es si no se los va a controlar con eso, si no se les va a cobrar impuestos, es decir, hay una paranoia que habría que cuestionar. El Estado tiene que tener información general para poder trabajar con el sector”, manifestó Romero.