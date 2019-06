Piraí Vaca: “La presencia y la ausencia son ciclos a veces necesarios”

Padre por seguna vez, desde hace cuatro meses, y recuperado de una lesión en su mano derecha, Piraí Vaca emprendió a fines de mayo una nueva que lo llevará a una decena de ciudades de Bolivia –toca en el Achá el viernes y sábado próximos– y a otras urbes en siete países de tres continentes, hasta diciembre.

Hace un par de décadas que este hombre –uno de los bolivianos más célebres y de los más premiados en el extranjero– emprende largas giras de conciertos, cada año.

Piraí, padre y músico, habla de la experiencia de sus conciertos y sus preocupaciones familioares, con la mismna energía que imprime a sus brillantes ejecuciones.

-¿Cuán diferentees el público cochabambino del de otras ciudades?

Es que no sólo son distintos en las ciudades, sino también son distintos en su mismo entorno. Reaccionan espontáneamente en cualquier evento. Sin embargo, aprendí que si un público no se expresa con gritos y aplausos no quiere decir que no le haya gustado. Suponer que sólo un público delirante sean los únicos que sienten la música, es un error. El público es y no distinto en todo lado.

-Hay ocasiones en los que los oyentes están con sus celulares o el ruido desconecta al oyente de ese universo. ¿Cómo lidias con esas circunstancias?

Para poder sobrellevar estas situaciones de los conciertos se aplica dos aspectos: la experiencia y la preparación. Si se cae una bomba al lado mío, tengo que seguir tocando. Me acuerdo que hace más de 10 años estaba en un recital en Portales donde sólo había 10 personas y el director de esta organización de ese entonces creo que detuvo una marcha y al poco rato vi a más de 50 de ellos escuchando mi recital. Algunas personas no conocen el rito de un concierto, pero tiene sensibilidad, esto es un aspecto que supera a las razas o a las clases sociales. Un concertista tiene que hablar, entender al público. Cada uno puede sentir la música de diferente manera. Sobre el cómo vaya a reaccionar la gente es muy relativo.

-¿Te ajustas siempre al programa preparado para ada uno de tus conciertos?

Antes de empezar una gira realizo unos cuatro preconciertos con amigos, patrocinadores, músicos, y ahí me doy cuenta qué es lo que me falta o qué tengo que mejorar o qué puedo cambiar. La presentación del viernes no será la misma en su estructura de concierto, no es que improvise, pero veo y evalúo qué es mejor.

- ¿Cómo concilias la música y tu familia para no descuidar ninguna?

Un día mi madre me dijo: hijo, ¿sabes por qué nos amamos tanto con tu padre y por qué nuestra relación es tan buena? Es porque él (su padre) se va cuatro meses al año. La presencia y ausencia son ciclos que a veces son necesarios. La relación con mi hija Casiopea, que vive a 24 horas en avión desde Santa Cruz, es sólida porque la hemos ido trabajando durante años. Lo que más me hace orgulloso en mi carrera no son sólo los logros musicales o los países que he visitado. Lo que más me hace orgulloso y feliz es la relación que hemos construido con mi hija.

En Cochabamba

Los conciertos en Cochabamba de la gira “Todos bajo el mismo cielo”, de Piraí Vaca serán el viernes 7 y el sábado 8, en el teatro Achá, a las 19 horas. El costo de las entradas es de 80 bolivianos en platea y en palco a 50, éstas están a la venta en la boletería del teatro.

El repertorio para el concierto incluye piezas de Eric Clapton, Ludwig van Beethoven, Andrew York, Queen y música boliviana con arreglos para una sola guitarra.