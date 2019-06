Presentan disco que mezcla jazz gitano con ritmos bolivianos

La última producción discográfica de Camus Jazz Band se presentará hoy a las 19:00 en el Teatro Adela Zamudio (avenida Heroínas casi 25 de Mayo). “Alambique” es el nombre este álbum y mezcla el jazz manouche (también llamado gipsy swing o jazz gitano) con ritmos bolivianos como morenada, caporal, cueca, bailecito, entre otros.

Esta es una propuesta del violinista Christian Asturizaga, del contrabajista Randolph Ríos y de los guitarristas David Aspi y Eric Duong, quienes desde hace 10 años consolidan este proyecto.

El ingreso al concierto tiene el costo de 50 bolivianos. Para más información comunicarse al 71561210. David Diendorfer, miembro y fundador del grupo Los Flacos Feos, y la charanguista Luciel Izumi Espinoza serán los invitados del evento.

“Night in Chuquiago”, “Chufly”, “Valse a Jeff”, “Amanecer”, “Bolero para mi madre”, “Surco”, “Royal Rush”, “C´est si bon” son las piezas (composiciones de los miembros) que forman parte del disco y del repertorio de esta noche.

“Alambique” también lo presentarán la siguiente semana en el Festival del Caribe (Cuba), el 15 de julio en La Paz y finalmente en Estados Unidos. Esta gira es financiada por el Programa de Intervenciones Urbanas.

La propuesta

Después de interiorizarse en la música del violinista Stephane Grappelli y el guitarrista Jean Django Reinhardt (miembros del quinteto Hot Club de Francia considerados como los máximos exponentes del jazz manouche de la historia), Asturizaga decidió fusionar este estilo con los ritmos bolivianos.

Camus Jazz Band nace oficialmente en 2009, pero la conformaban Christian Asturizaga, Randolph Ríos y Tincho Castillo. Luego de unos meses se incorporó David Aspi.

En 2012 Castillo dejó el grupo y el guitarrista Eric Duong tomó su lugar. “Esta combinación genera un sonido interesante porque casi todos fuimos formados en música clásica y después pasamos al jazz, pero siempre estuvimos interiorizados en la música nacional. Duong añade un elemento más que complementó a la propuesta porque el manouche es como su folklore”, comentó.

El grupo participó en importantes escenarios como el Festival Boliviano-Europeo 2010 y la Noche Larga de Museos (2010 – 2012). Asimismo, en el Festijazz Internacional de La Paz (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018), el Festijazz de Copacabana (2011), entre otros eventos.

Sobre los intérpretes

David Aspi es egresado del Conservatorio Nacional de Música, institución donde actualmente es profesor de guitarra eléctrica. Fue miembro de diferentes proyectos como Berenice (rock), Andes Sol (fusión), La Paz Jazz Quintet (jazz), Savia Nueva (fusión), Guisela Santa Cruz (folklore), Say no more band (rock), Kimza Bop (jazz moderno), entre otros.

Christian Asturizaga es graduado en dirección, composición y arreglos en la Universidad Loyola y en la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda “Francisco Navarro Lara”. Actualmente, es director de la Orquesta Sinfónica Chuquiago Marka y concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia.

Randolph Ríos se graduó del Conservatorio Nacional de Música, donde ejerce docencia de contrabajo. Participó en varios proyectos musicales como La Big Band Bolivia, Efecto Mandarina, Camus Jazz Band, Gustavo Orihuela Jazz Quartet y The True Funk Groove. Actualmente, es director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Bolivia.

Eric Duong es graduado de la Universidad de Musicología Lille y de American School of Modern Music, París. Participó en diferentes proyectos musicales del país como la Big Band Bolivia, Mayra González, Iván Guzmán, Camus Jazz, Swingbaly, Donato Espinoza, Rodrigo Roja, entre otros. Es profesor de música en el colegio Franco Boliviano de La Paz.