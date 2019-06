Pintura: Auza y el arte atravesado por la distensión y el tedio

José Carlos Auza estuvo a punto de no enviar su cuadro “Por” al concurso de artes plásticas Pedro Domingo Murillo. En ese entonces estaba con poco dinero, según cuenta, pero por suerte lo envío y ganó el Gran Premio en el certamen más antiguo y prestigioso del país.

No es la primera vez que Auza recibe un premio en este concurso, pero es la primera en que se reconoce su trabajo con el Gran Premio. Su cuadro “Por”, que mide alrededor de 1,20 por 1 metro, es una especie de retrato del tedio, pero con el sello del artista, en el que el discurso se puede leer en los trazos.

“En realidad estaba a nada de no mandarla (la pintura), estaba sin un peso y tengo un amigo allá y me puse en sus manos para que entregue la obra. Parecía una pérdida de tiempo y plata enviarla, pero mi amigo me ayudó y llevó la obra. Todas las obras que han ganado (concursos), siempre he estado a punto de no mandarlas o eran mi opción b, sólo mandaba, por si acaso, la que más me gustaba, pero sin pensar que le guste al jurado”, dice.

El cuadro es resultado de una sesión de fotos con amigos, también artistas, que estaban a punto de ir a una fiesta. Auza cuenta que sacó alrededor de 120 fotos, pensando en distintas cosas y no en el concurso, en una sesión distendida, sin efectos de iluminación, sólo buscando momentos.

“Es lo que siempre hago, son sesiones sencillas de fotos, para encontrar un momento en el que todos se relajen mientras se les está sacando las fotos. Y en el cuadro pasa más o menos eso, hay un momento de distensión total, están en un lugar en el que ni siquiera parecen estar”, comenta.

El artista dice que la imagen del cuadro le recuerda a las elecciones que hace el cineasta estadounidense Harmony Korine, quien trabaja con personajes simples y extraños.

“A mí no me interesaba el concepto; me interesaba el tedio, el silencio, porque en imágenes así es donde puedo pintar, donde puedo mostrarme a mí mismo el trazo, el grosor de la pintura, las marcas del color, el volumen, ese tipo de cosas que me interesan y me gustan mil veces más que el concepto”, añade respecto a su obra.