Conciertos homenajean a cuatro miembros del “Club 27”

Jimmi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse y Jim Morrison, cuatro miembros del “Club 27” (grupo de prestigiosos músicos que fallecieron a sus 27 años cuando se encontraban en la cima), serán homenajeados con conciertos, además de proyecciones de películas y documentales sobre sus vidas.

Este evento se lleva a cabo en el Jazz Stop, ubicado en la calle Pedro Blanco entre Tomas Frías y Santa Cruz. Todas las proyecciones son gratuitas a excepción de los recitales. Para más información al 79345890 y 77999913.

Este ciclo inició el pasado miércoles con la proyección de “The Doors”, del director Oliver Stone, cinta que narra la vida de Jim Morrison. La banda tarijeña Cristal Sheep brindó un tributo al grupo hace dos días.

Anoche se proyectó “Amy”, un documental dirigido por Asif Kapadia que cuenta la vida de Amy Winehouse. Este sábado a las 21:00, el grupo paceño Mr. Magic interpretará todos sus éxitos. El ingreso tiene el costo de 30 bolivianos.

El próximo miércoles (10 de julio)a las 19:00 se exhibirá el documental “Janis little Blue Giro” de Howard Alk y Seaton Findlay. El sábado (13 de julio) la cantante Fulvia Fossati y la banda Mosa Nostra homenajearán a la artista en el Jazz Stop. El ingreso tiene el costo de 30 bolivianos.

El ciclo finalizará el 17 de julio (miércoles) con la proyección de “Jimi: All Is by My Side” del director John Ridley. El guitarrista (chileno-estadounidense) Cristian Amigo interpretará las canciones más icónicas de Jimmi Hendrix.

Juan Miguel Villarroel, administrador del Jazz Stop y organizador del evento, explicó que este proyecto fue gestado en 2018 y se consolidó este año al hallar a los artistas de alto nivel para interpretar las canciones de los artistas del “Club 27”.

“La vida y muerte de estos artistas se vio llena de controversia puesto que nos abandonaron en el momento más creativo de sus carreras, en la cima del éxito, dejándonos en la eterna incertidumbre de lo que podrían haber llegado a producir. Las huellas que dejaron en el mundo de la música son inmensas, pues siguen influenciando a nuevas generaciones”, comentó Clau Illanes, otra de las organizadoras del ciclo.

EL CLUB27

El Club de los 27 lo componen grandes estrellas que murieron a los 27 años por tragedias, abuso de drogas, alcohol, accidentes o suicidio.

Brian Jones, el fundador de la emblemática banda de rock The Rolling Stones, fue uno de los primeros artistas en encabezar este club. El músico británico murió a tres semanas de ser despedido de la banda. Jimi Hendrix se sumó al famoso club al año siguiente; fue uno de los guitarristas más reconocidos del rock. Janis Joplin fue una de las primeras estrellas femeninas del rock and roll. Su carrera fue breve, intensa y exitosa. Sin embargo, tuvo problemas con la heroína y la causa de su muerte se le atribuye a ella en 1970.