El Cuervo presenta “Aforismos” de Julio Barriga

El sábado 20 de julio a las 11:00, la editorial El cuervo presentará el libro “Aforismos + Diario de hospital” de Julio Barriga, en los jardines del Centro Simón I. Patiño, en el marco del 9º Foro de Escritores dedicado a las poéticas bolivianas.

Barriga es un poeta nacido en Sucre en 1956. Radicó en San Lorenzo, Tarija, y luego en La Paz. Entre sus libros de poesía se encuentran: “Aforismos desaforados” (1994); “Aforismos desafora2” (2002); “Versos perversos” (2004), entre otros.

En esta edición se puede encontrar trabajos como “Elogio de la cobardía”, del cual reproducimos un fragmento.

“Lo mío es la huida. Creo que no existe situación humana o de otro origen que no pueda enfrentarse con la espalda (no espada). Veo mayor mérito en permanecer vivo para la patria que en morir por ella (como hicimos tontamente) o matar (como hicieron los otros).

Recuerdo la alabanza propia (sino nadie la hace) de Mark Twain recomendándose como compañero perfecto de habitación: “demasiado cobarde para pelear, demasiado tonto para conversar”.

No estoy dispuesto a agarrarme ni a thincazos con nadie en defensa del honor de idea, animal o persona o cosa alguna. Como advierte el marxismo (de Groucho), es más de lo que harían ellas mismas.

De ser mi principal enemigo he pasado a ser mi mejor sirviente. Me he proporcionado para bien o para mal, bueno o malo, lo que necesitaba y en el momento justo.

En realidad, la institución matrimonial no es del todo despreciable, si consideramos la cantidad de imbéciles a quienes ha salvado la vida.

El alcoholismo discreto, la perversión clandestina. ¡Que la desesperación nunca traspase los límites de tu camisa, aunque tengas que usarla de lona y mangas largas!”.