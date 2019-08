DeVenires arranca con seminarios sobre danza

DeVenires integra a Bolivia dentro de un circuito de circulación de profesionales de la Danza sudamericana. Crea una instancia de formación de primer nivel que en esta primera versión invita a tres connotadas maestras de Chile, Argentina y Uruguay.

El proyecto contempla seminarios que van enlazados entre sí, otorgando a los participantes una formación integral para el cuerpo/concepto en escena. El primero arranca este 19 de agosto en el mARTadero a las 19:00. Los seminarios abarcan la técnica y nuevas movilidades, la danza y teoría y la improvisación como práctica escénica. Los mismos se realizarán en agosto, octubre y noviembre en Proyecto mARTadero.

Éste es un proyecto financiado por el Programa de Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo - Bolivia.

Lo organiza el Área de Danza del Proyecto mARTadero / Impermanencia Investigación y Creación Escénica.

“DeVenir refiere ante todo al encuentro con un afuera, una exterioridad que nos afecte al grado de la modificación, del cambio, y que de esta afección devenga algo nuevo que no está en el afuera, sino en nosotros mismos; y a su vez, paradójicamente, que el contacto con esto otro desconocido nos saque de lo mismo, que remueva nuestras maneras habituales de hacer. Un DeVenir implica trasformación de lo estático, no sentir más de la misma manera, no hacer las mismas evaluaciones ni ecuaciones. Que los datos arraigados basados en creencias cambien de sentido. Que lo que nos es familiar se desdibuje”, explica Malena García, directora de dicho proyecto.

DeVenir-otra, DeVenir-otro. Para la Danza, bailar otra cosa es necesariamente bailar de otra manera, remover los paradigmas que envuelven en gran medida a la danza boliviana, continúa García. Re-conocerla como un acontecimiento que soltó la idea del espectáculo, que se emancipó de las técnicas y su estética de consumo patriarcal, que dio un giro a la mirada de lo coreográfico como la unión de pasos repetitivos en un flujo de movimientos que acompañan una melodía, que cuestionó la narratividad literal de la puesta en escena y la idea de representación. “Para que mi danza devenga otra, necesita entrar en contacto con una danza desconocida. DeVenir otra danza es hacerse permeable a nuevas tendencias y reflexiones teóricas, que sí, están bullendo en el afuera de nuestras fronteras. La danza contemporánea se ha llenado de preguntas en torno al cuerpo y su estar en el mundo como discurso”, añade la encargada del proyecto.