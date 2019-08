Circo El Tapeque se muda y Alcaldía gestiona un espacio

El circo El Tapeque, un escenario cultural y centro de formación artística, se muda de la calle Colquiri y la Alcaldía gestiona su nueva locación.

“El circo está atravesando por un momento difícil porque ya no contamos con el espacio físico en el que estaba ubicado. Debemos dejar la casa en un plazo muy corto esto nos obliga a pensar que por un tiempo, no sabemos si corto o largo, el circo deje de abrir sus puertas”, fue una publicación de este espacio en Facebook que conmovió no sólo a artistas, sino también a autoridades.

La concejala Rocío Molina dijo que se gestionará un lugar para reactivar este espacio porque se trata de un circo educativo que ha dado una oportunidad de rehabilitación y reinserción a decenas de niños y adolescentes.

Edson Quezada, gestor del circo El Tapeque, señaló que la tarde del viernes se reunió con el alcalde suplente, Iván Tellería, para hablar sobre la situación del circo social. Según Quezada, el alcalde se comprometió a reubicar el circo.

Lo cierto es que terminó el contrato de alquiler de este espacio donde se armó la carpa y operó por más de tres años, y en los próximos días la desmontarán. Sin embargo, Quezada dijo que intentará gestionar su estadía por algunos días más para realizar una última función de varieté. Si así fuera el caso, el espectáculo se llevaría a cabo el 30 y 31 de este mes e invitarán a artistas de circo, músicos, actores para “hacer una despedida a lo grande”, acotó.

Más de una década dedicado al arte

Este espacio nació en 1999 en las calles, plazas y barrios, especialmente en la zona del Cementerio, donde se puso en escena varias obras de teatro a cargo del elenco Educar es Fiesta.

En 2005, se vivió otra etapa de El Tapeque, que se denominó Circo a Puertas Abiertas, y realizaron talleres de teatro y circo para estudiantes de la unidad educativa Mariano Antezana. La palabra “circo” —dice Quezada— se eligió porque es el espacio que reúne a diferentes artes (musicales, acrobacia, teatro, danza, y demás). Ese mismo año nació su escuela de formación artística.

El 3 de abril de 2009, armaron la carpa con el propósito de ser un circo social para la creación de obras educativas con temáticas como violencia, medio ambiente y sociedad moderna, las cuales se estrenaron en sus ambientes y también en unidades educativas. Montaron hasta dos piezas por año. Algunas de ellas son: “Qué onda”, “Principito”, “Planetodos”, “Amores”, “En tus manos”, “Recreo”, “Volver”, “Qué lata”, “El duente”, “Tapequeando”, “Atrapasueños” y “Viajeros”, entre otras.

En estos ambientes se desarrollaron importantes eventos como el Festival de Artes Integrales, el Festival Bertolt Brecht, el Festival Títeres, y el Festival Peter Travesí, entre otros.

También acogió a diferentes elencos de Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Argentina y otros países, que realizaron su residencia artística y presentaron sus obras.

La última función que se desarrolló en estos ambientes fue “Pachakutec”, una obra que fue resultado de una profunda investigación de la actriz Karen Lisondra y el músico Amado Espinoza. “Amado vio nacer el circo y compuso canciones para nuestras primeras obras y su función está cerrando otra etapa de El Tapeque”, agregó.

En la nueva y pronta etapa de este ambiente, reactivará la escuela de formación de teatro y circo para adolescentes y jóvenes, y dispondrá sus ambientes para presentaciones de obras de unidades educativas.