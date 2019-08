Turco: “El arte, el teatro, todo es una pelea constante”

“Respiro, el último pecado” de Freddy Chipana fue puesta en escena anoche en la Escuela de Arte y Talento y hoy se repetirá la función a las 19:30. Jorge Jamarlli, conocido como el “Turco”, y Omar Lafuente, son los actores jujeños que dieron vida a la obra.

Jamarlli es un destacado artista de cine y ha interpretado importantes papeles en varias películas bolivianas como “Jukus”, “El Atraco”, “Cuando los hombres se quedan solos”, entre otras producciones. Sin embargo, confiesa que se inclina más por el teatro porque es libre, no se limita en ciertos aspectos como ocurre en cámaras y puede estar más cerca de su público.

Hoy en estas instalaciones (avenida Santa Cruz casi Uyuni) además de la puesta en escena, que reflexiona sobre un cuadrilátero los problemas de la vida, brindará un taller de actuación de 09:00 a 12:00.

El Turco habló con Los Tiempos sobre esta pieza teatral, su vida actoral, sus proyectos y demás detalles de su carrera.

- Alguna vez comentaste que eras un peleador, no en el sentido literal de la palabra, pero sí de la vida. ¿Tu papel en esta pieza de Chipana fue acorde a tu personalidad?

Siempre me la paso peleando, con la familia, con la situación económica, con los impuestos, y hasta con mi director (Chipana) en un principio con la vestimenta de mi personaje (Mario Rocky) que no esto va, que el otro no, en fin. La obra es buena porque identifica a muchos por la lucha que todos le damos a la vida. Pero ¿quién no siente miedo por sus problemas cuando invaden la tranquilidad todos los días al levantarse? La vida, el arte, el teatro, todo es una lucha constante y hay que darle una pelea más.

- El ingreso Omar Lafuente a la obra le dio un rotundo cambio a esta propuesta porque antes estuvo otro actor.

Así es. En un principio era la relación de padre e hijo (entrenador y boxeador). Sin embargo, cuando ingresa Omar cambia y se desarrolla de por sí un proceso diferente, convierte la obra en relación de amigo a boxeador. Fuera de las tablas, Omar es mi amigo, tenemos muchos vínculos, además del arte, y eso nos ayudó bastante a la madurez de la pieza.

- Has destacado en importantes papeles de largometrajes bolivianos, pero ¿qué te gusta más: el teatro o el cine?

Me gusta hacer ambos aunque son oficios diferentes. En el teatro, el espectador ve el cuerpo del actor y siente de cerca su interpretación. En cambio en el cine, el espectador sólo lo ve los ojos del actor y aprecia su voz encasillada en la pantalla y si tiene suerte lo conocerá en persona. Tengo la suerte de estar en ambos y me hace descansar por algún tiempo del otro.



- Hay actores que dicen que mejores tiempos vienen para el teatro en general, pero al parecer esos tiempos también conllevan varios trabajos para el mismo artista como hacer su propia gestión cultural, ser director y actor, en algunos casos, y demás responsabilidades. ¿Qué opinas?

Pienso que siempre aparece alguien, ya sea un gestor o mediador, con alguna propuesta para el actor y éste se deja llevar. El modus operandi del teatro es: alianzas, alternativas, uniones con otros, estrategias, juegos en equipos y otros detalles para hacer un trabajo. Si cae uno, pues todos caemos. Nuevamente volvemos al mensaje de la obra, la pelea, la lucha constante que hay que seguir dando.

- ¿Qué es lo que viene para el Turco en los próximos meses y años?

No lo sé. Me dejaré llevar por lo que vaya a suceder. Me han hablado para trabajar en una película en Santa Cruz, pero hasta que no se concrete, no es fijo. Hay que esperar, pero mientras tanto hay que seguir luchando.