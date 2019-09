Giordano Haas es el nuevo rostro de ATB Cochabamba

2019 es un año de cambios y renovaciones en la televisión boliviana. Desde hace ya un par de meses, destacados rostros de la pantalla chica decidieron apostar por nuevos proyectos y pusieron término a sus contratos para pasar a formar parte de otra estación.

Asimismo, los canales han apostado por nuevas contrataciones y realizar importantes cambios en los matinales y noticiarios.

Siguiendo esa lógica, ATB Cochabamba incorpora mañana a su nuevo presentador en la revista matutina ATB Noticias Primera Edición. Se trata de Giordano Haas, un joven cochabambino de 21 años. Actualmente, cursa el 7mo semestre de la carrera de Administración de Empresas en la UPB y tiene experiencia de más de cinco años en el modelaje.

Giordano se considera un joven emprendedor, trabajador y una persona multifacética. Le gusta tocar la guitarra, actuar y hacer todos los deportes posibles. La lectura es una de sus pasiones, pero los autos son su debilidad.

“Hemos encontrado en él un joven con muchos valores y educación”, manifiesta Angélica Lazarte, directora ATB Cochabamba.

“Parte de su formación, sin duda, es una gran familia que cultiva en él virtudes como el trabajo tesonero, la transparencia, la solidaridad y la honestidad, que son valores que definitivamente queremos transmitir a nuestra teleaudiencia”, apunta Lazarte, afirmando además que la red ATB apuesta por encontrar talento y carisma en rostros jóvenes.

Giordano conversó con Los Tiempos acerca de este nuevo paso en su vida.

- ¿Cómo te animaste a trabajar en televisión?

Era un proyecto que tenía en mente realizarlo. Cuando me llamaron de ATB para invitarme a participar de un casting; acepté de inmediato. Pensé que era una oportunidad única y que era el momento de intentarlo (...) soy una persona que le gusta realizar todo tipo de actividades.

- ¿Tienes experiencia en la pantalla?

Es mi primera experiencia como presentador, pude estar del otro lado como modelo representando diferentes empresas, pero este nuevo rol es totalmente diferente. Estar en televisión y debutar en una red grande e importante como lo es ATB es un enorme desafío.

- ¿Cómo surge la oportunidad de que seas parte de ATB?

ATB está renovando su pantalla. Somos tres personas jóvenes que vamos a incorporarnos al canal este mes de septiembre. De esa forma surge la oportunidad que yo decidí aprovechar.

- ¿Estás reemplazando a Roberto Perrogón?

En el esquema planteado por la dirección regional de ATB, no ingreso para reemplazar específicamente a ningún presentador; más bien me integro a un equipo de pantalla ya establecido, a una familia que apuesta por gente joven que se identifique con ese segmento de la población.

Me siento motivado y comprometido con esta gran oportunidad. Estar en contacto con la gente, poder informar, difundir valores y derechos; y también poder entretener y compartir con la audiencia es una enorme responsabilidad que voy a asumir con todo mi empeño.

- ¿Cuál es el rol que desempeñarás en ATB?

Mi rol es de presentador de la revista matutina ATB Noticias Primera Edición y productor de entrevistas y unidades móviles para esa misma entrega informativa.

- ¿Te interesan el periodismo y la comunicación?

Sí, absolutamente. Me interesa mucho la comunicación y me motiva también. De hecho en la carrera que curso tenemos asignadas, entre las competencias, la comunicación, entendida como una herramienta de gestión.

- ¿Estás nervioso con tu debut en el set? ¿Qué esperas de los televidentes?

Es una mezcla de sensaciones. Estoy un poco nervioso, pero principalmente me siento emocionado y lleno de expectativas. De los televidentes espero su aceptación y su cariño. Que me den la posibilidad de acompañarlos en el horario matutino y de compartir juntos información y también entretenimiento.

- ¿Hasta dónde te gustaría llegar?

Me gustaría llegar hasta el final, hasta la realización plena. Pienso que no hay límites, o al menos que no debería haberlos. Vengo de una familia que llegó de muy lejos y que soñó, luchó, trabajó infatigablemente y que logró hacer realidad sus proyectos. Me han enseñado a trabajar siempre con empeño y humildad. He aprendido que nunca hay que rendirse y con ese empeño empiezo a caminar en el mundo de la televisión, hasta donde la audiencia me lo permita porque yo voy a dar lo mejor de mí.