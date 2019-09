Dodds: Me gustaría que la música sea aceptada como el fútbol

La Orquesta Filarmónica de Bolivia(OFB), bajo la batuta del maestro Stanley ChiaMing Doods, director de la Orquesta Sinfónica de Berlín, brindará una magistral presentación el martes 17 de septiembre en el hotel Cochabamba. Es la primera vez que un músico de su talla llega a Bolivia a dirigir un concierto.

Egmont Overture de Ludwig van Beethoven, Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el Concierto de Mozart para Violín No. 5 son el repertorio del concierto que reunirá a más de 70 instrumentistas.

El costo de las entradas es de 150bolivianos vip, 90 platino, 70 oro y 40 plata. Los puntos de venta habilitados son el Instituto Eduardo Laredoy el mismo hotel.

Dodds, quien también es violinista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, posicionada entre las mejores del mundo, conversó con Los Tiempos sobre el concierto ysobre la música.

- Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el Concierto de Mozart para Violín No. 5 serán el repertorio, ¿por qué se eligió este para interpretarlo en el concierto?

Cinco es mi número favorito ya que mi cumpleaños es el 5 de mayo. El concierto de Mozart en La mayor me ha acompañado a lo largo de mi carrera. Gané mi audición para la Orquesta Filarmónica de Berlín con este concierto y desde entonces la he tocado muchas veces con orquestas de todo el mundo. El de Tchaikovsky es un trabajo apasionante y apasionado, donde él revela mucho sobre su lucha interna con su propio destino.

¿Qué es lo que usted conocía de Bolivia en el ámbito musical?

Me da vergüenza saber tan poco, pero eso está a punto de cambiar. Hace unos años tuvimos un proyecto en Berlín donde invitamos a músicos de todo el mundo a unirse a nosotros para un concierto en la Philharmonie, y recuerdo con cariño al participante de Bolivia. Y, por supuesto, sé de Jaime Laredo. Mi colega Edicson Ruiz me contó sus maravillosas experiencias en Bolivia y eso me hizo estar ansioso por visitarla. Él dijo: “¡Te encantará!”

¿Cuáles son las dificultades y los retos que enfrentan los grandes directores ylas grandes orquestas de música en el mundo?

En el mundo occidental creo que la música se considera cada vez menos como una parte esencial de la educación básica. Menos niños aprenden instrumentos y esto comienza a ser sólo para gente rica y la élite que pueden pagar lecciones privadas. Este es un gran problema porque la música es de todos y cualquiera puede disfrutarla. Una de las interacciones humanas más bellas es hacer música juntos, cantar juntos, bailar juntos. La música es una parte esencial de nuestra existencia humana y deberíamos celebrarla más. Afortunadamente, hay muchos proyectos en América Latina que comprenden el potencial de la música y brindan oportunidades para aprender, y en Asia la música sigue siendo reconocida como una parte muy importante de la educación general. Aquellos de nosotros que tenemos la suerte de tener la música como nuestra profesión, tenemos el deber de promover la música en las sociedades en las que vivimos.

¿Cuál cree que es el futuro de la música clásica en el mundo, qué dirección o rumbo está tomando?

Me gustaría ver que la música clásica sea más ampliamente aceptada y más común. Así como el fútbol es algo que todos vemos y todos jugamos, la música también debe ser algo que todos escuchemos y todos toquemos. ¡Cantar o tocar un instrumento es un placer muy especial! Hay un enorme canon de obras maestras del pasado para disfrutar y todavía una cantidad infinita de música esperando ser compuesta. Mientras más, mejor.

- ¿Qué influencia e importanciaestá teniendo las redes sociales y el internet en el trabajo artístico?

Las redes sociales e internet nos brindan un tesoro ilimitado de actuaciones, grabaciones, entrevistas, clases magistrales y partituras musicales, y nos da la sensación de estar más cerca de los artistas que nunca antes. ¡Me hubiera encantado tener acceso a todo eso cuando era estudiante! Sin embargo, también puede ser un poco abrumador, quizás incluso confuso. Y también puede ser una distracción terrible de la ardua tarea de practicar un instrumento y perfeccionar sus habilidades. La naturaleza agitada de los medios contemporáneos a veces está en desacuerdo con la introspección silenciosa necesaria para estudiar la música en serio.

- En Latinoamérica se está fusionando lo folklórico con influencias clásicas, ¿este es el camino de la independencia ytambién el futuro de la música de este género clásico?¿Qué opina usted?

Hay una historia tan rica y una cultura musical en América Latina y es demasiado natural que se infunda en la música clásica contemporánea. La música clásica siempre se basa en lo que vino antes.

¿Cuáles son los proyectos a futuro deStanley Dodds?

Mi temporada con la Orquesta Sinfónica de Berlín comenzará cuando regrese de Bolivia. Me estoy centrando en el repertorio ruso este año y tengo una gran lista de solistas, la mayoría de los cuales son colegas de la Filarmónica de Berlín. Tengo muchas ganas de realizar una producción de La Flauta Mágica más adelante en el año. Llevaré a mi orquesta juvenil a un viaje a China e invitaré a la Orquesta Juvenil de Melbourne a mi festival en Neubrandenburg. Siempre que sea posible, también me gusta hacer música contemporánea y organizo un concurso para jóvenes compositores. Me considero una persona muy afortunada.

2_pag_cul.jpg En escena. La Orquesta Filarmónica de Bolivia, que será dirigida por Stanley Dodds. ARCHIVO