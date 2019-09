Ledezma: Stark y yo tenemos muchas cosas en común

Hace más de una década le dijeron al mexicano Braulio Ledezma que se parecía al actor Robert Downey Jr., quien interpreta a Tony Stark (Ironman) de la saga de “Los Vengadores”, su popularidad creció cuando alguien le tomó una foto que después se hizo un meme viral, por lo que decidió convertirse en su imitador.

Ser cosplayer de galán millonario de apellido Stark le trajo innumerables anécdotas en su entorno y en cada convención que ha participado como en Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, Perú, entre otros. “Faltaría espacio para escribirlo”, dice Braulio.

Sin embargo, tras la muerte de Tony Star en la última película de la franquicia pensó que terminaría su carrera como imitador, pero la situación fue diferente. Recibió más propuestas para formar parte de eventos como estos. En junio llegó a La Paz y ayer estuvo en el Overload 2019 de Cochabamba.

El mexicano nacido en Coatzacoalcos, Veracruz, habló con Los Tiempos sobre los retos que conlleva imitar a su personaje y sobre su vida más allá de Tony Stark.

- ¿Quién es Braulio detrás de los lentes, de la cabellera y de la barba que se parece al actor Robert Downey Jr.?

Es una persona chistosa. Creo que tanto Robert y yo tenemos muchas cosas en común en cuanto a las actitudes y otros detalles como seguir siendo chistoso, tenemos una similar forma de caminar, de sentarse, etc. Alguna vez me dijeron que de una vez me salga del personaje, pero así es mi manera de ser, siempre actué de esta manera.

- ¿Qué es lo difícil de imitar a ese personaje?

Mantenerse como él físicamente. Tengo la estatura, tengo muchas características de él, pero he luchado con el peso. Me estoy cuidando mucho para ser un buen cosplayer.

- ¿Cómo es el show que presentas para las convenciones?

Difiere el show, algunas veces hacemos algo grande con parodias, películas, bailes y otros. En otras oportunidades sólo me tomo fotos con los asistentes, hablo con los niños y hago videos con ellos. También canto algunos clásicos y demás.

- ¿Qué vendría para Braulio después de que termine la popularidad del personaje?

Todavía tengo tres países más para visitar. Así que momentáneamente estoy con esas giras. También hace poco firmé un contrato de tres años para hacer spot publicitarios en México. Pero si termina, volvería a mi vida normal, a mi carrera, a emprender algún negocio y a seguir cantando.

Datos sobre el imitador

Braulio Ledezma antes de dedicarse a imitar a Tony Stark ejercía su profesión, administrador de empresas, y también cantaba.

Hay varios videos suyos en YouTube cantando, algunos tienen más de 10 mil reproducciones. Los que están en línea son “Bésame”, “Entre tú y mil mares”, “Perdido sin ti”, “Abre tus brazos”, “Estabas ahí”, entre otros. Incluso llegó a ser finalista de un concurso de duetos.