Orquesta de vientos revive música de superhéroes

Las bandas sonoras de distintas películas de superhéroes de Avengeres y DC Comics serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Vientos Cochabamba Wind Symphony (CWS) en el teatro del Instituto Eduardo Laredo, ubicado en la avenida Ramón Rivero # 3050.

La cita es hoy, mañana y el viernes a las 19:30 y el ingreso tiene el costo de 50 bolivianos. Estarán 40 músicos bajo la batuta del director Marcelo Maldonado.

El repertorio es el siguiente: “Superman returns” de Jonh Williams, “The Dark Night Rises” de Hans Zimmer, “The Avengers” Alan Silvestri, “Iron Man”, “Captain America”, “Captain Marvel Main Theme” de Pinax Topruk, “Highlights from Black Pander” de Ludwing Gorasson, “Theme for Spider-Man” de Paul Francis Webster, “Highlights from Guardians of Galaxy”, “Theme from Ant-Man” de Christopher Beck y “Avengers Age of Ultron” de Danny Elfman.

Maldonado explicó que estas piezas fueron seleccionadas de acuerdo a la importancia de DC Comic y Marvel. Añadió que el espectador disfrutará de una variedad de sonoridades que irán desde lo romántico de la música clásica hasta lo minimalista contemporáneo.

Asimismo, señaló que la interpretación de estas piezas son un legado de los compositores. “En un futuro se les podrá reconocer por estas obras. Están haciendo historia por otros medios”, acotó.

En 2018 se llevó a cabo una versión similar a esta, pero el repertorio fue más variado, ya que incluyó la banda sonora de Game Of Thrones, Dragon Ball, Piratas del Caribe y otros.

La orquesta

Cochabamba Wind Symphony es una sinfónica de vientos y percusión que nació en agosto de 2016 con el propósito de promover la música sinfónica para vientos y percusión y ofrecer al público algo diferente a lo convencional.

La orquesta está formada por 40 músicos que oscilan entre los 20 a 40 años de edad, algunos se han formado en Estados Unidos y Europa, otros cursan la Licenciatura de Música en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y otros son profesores del Instituto Eduardo Laredo. Además, ha realizado diferentes presentaciones en escenarios locales y nacionales.