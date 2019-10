Piraí Vaca lanza convocatoria para concurso de guitarra

El guitarrista cruceño Piraí Vaca dictará por primera vez en su carrera de 29 años, un curso de 9 días sobre técnica e interpretación de la guitarra, en noviembre de 2019. Este curso está dirigido a profesionales y aficionados a la guitarra, como a cualquier instrumentista que desee asistir como oyente a las clases. El curso es gratuito para todos los participantes, gracias al Programa de Intervenciones Urbanas.

EL curso tendrá como sede las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, aunque está dirigido a músicos de todo el país. Se realizará 3 días en cada ciudad.

Existen dos modalidades para participar: como alumno activo, u oyente. Los activos deben enviar un video de máximo 5 minutos y rellenar un formulario en línea. Se seleccionarán 60 músicos de todo el país.

Los oyentes deben rellenar un formulario en línea, en la página oficial de Piraí Vaca; hay un límite de 100 por ciudad.

El curso se realizará en noviembre: en Santa Cruz del 1 al 3; en Cochabamba del 8 al 10, y en La Paz, del 20 al 22.

El 13 de octubre, hasta las 23:59, es la fecha límite para el envío de todos los requisitos. Los resultados se anunciarán el 18 del mismo mes en Piraí Vaca Canal Oficial en Facebook.

Una magnífica oportunidad para conocer y aprender de Piraí Vaca, músico que ha llevado su guitarra en concierto a más de 31 países de Sur y Norteamérica, Europa y Asia en giras continuas, y ha sido invitado a mostrar su arte para la Reina Sofía de España, el presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, así como para varios representantes de Estado de Paraguay, Ecuador, Venezuela, Nicaragua.

Piraí ha estudiado en tres de las escuelas más importantes del mundo de la guitarra: en Cuba, bajo la dirección del principal impulsor del instrumento en el país, Jesús Ortega; en EEUU con una de las leyendas vivientes de la guitarra, Manuel Barrueco; y en Alemania, con el célebre guitarrista alemán, uno de los guitarristas europeos más importantes, Hubert Kappel.

Además de ello, Piraí ha recibido el premio internacional Fellowship of the Americas, otorgado por el John F. Kennedy Center For the Arts, en USA; es Boliviano de Clase Mundial, título otorgado por la Asociación Latinoamericana de Prensa y la Asociación Boliviana de Prensa, y ha recibido el Premio Nacional de Música, otorgado por la Asociación de literatos, artistas plásticos y músicos de Bolivia, entre muchos otros premios. www.piraivaca.com