¿Cómo elegir un buen libro en la FIL? 6 escritores aconsejan

Ante la gran cantidad de títulos que inundan la Feria Internacional del Libro de Cochabamba y la complejidad de elegir alguno, seis escritores bolivianos dan algunos consejos.

¿Cómo eliges nuevos libros para leer? fue la pregunta que Los Tiempos hizo y esto fue lo que respondieron.

El periodista y cronista

Roberto Navia dijo:

1.- Viajar por las librerías. Meterse en sus entrañas. Olvidarse del tiempo en ellas. Leer las tapas: título y autor. Y poner énfasis en la contratapa. Detenerse en ella. Luego, meterse en el libro y empezar a leerlo ahí mismo. Si la entrada atrapa, seduce, conquista, se agarra de uno y uno de ella, no hay que pensarlo.

2. Un libro lleva a otros libros. Cuando uno va leyendo un libro en él aparecen otros títulos, otros autores. Entonces, hay que anotarlos, hay que buscarlos.

3. En las conversaciones con amigos aparecen también las recomendaciones. Hay que estar expectante, hay que cazar esos títulos y a esos autores. Hay que escuchar los fundamentos del por qué les ha gustado. La lista irá creciendo.

4. Los libros son constantes descubrimientos y son viajes que uno realiza a través de ellos. Los libros que uno busca también están relacionados a los momentos que uno vive. Por ejemplo, ahora yo estoy escribiendo un texto sobre un acontecimiento violento y estoy leyendo novela negra. Cuando realizo excursiones a destinos insospechados, leo novelas de aventura, cuando escribo textos cortos, leo poesía.

5. Es importante, al momento de elegir un libro, ampliar el abanico de sabores de lecturas. Combinar las lecturas de clásicos y obras nuevas, de ficción y de no ficción. Disfrutar de la novela, del cuento, de la poesía, de la crónica. Si en Bolivia no encuentra los libros que uno tiene en la lista que ha ido registrando, aprovechar los viajes que uno haga al exterior, las ferias del libro en el país, y las ventas de libros de usados son también otra opción. Ir tras un libro es un viaja maravilloso.

El escritor paceño y multipremiado

Rodrigo Urquiola dijo:

1. Cuando era chico no tenía mucho dinero para libros. A veces gastaba en libros que al final me decepcionaban. Entonces, decidí solamente leer a los Premios Nobel, hasta que la situación económica mejorara, y eso me sirvió. Si no tienes mucho dinero y quieres leer un buen libro, puedes seguir este método: no siempre todos los libros de los maestros mundiales son deslumbrantes, pero en todos ellos se encuentra una esencia de la que se puede seguir aprendiendo.

2. Intenta leer no solamente para pasar el rato, aunque digas que sí. En el fondo, sabes que uno lee porque quiere vivir más vidas de la que nos ha tocado en suerte.

3. ¿Te gustaría que alguien mastique tu almuerzo antes de comértelo? Claro que no. Por eso, evita los libros de autoayuda. Un buen libro no es el que te dice cosas fáciles y te promete una buena vida si sigues algunas reglas moralinas; un buen libro es el que te desafía y que, incluso, a veces, te derrota.

4. Muchas veces he escuchado sandeces como “la literatura boliviana es mala” u “ojalá nuestros escritores escribieran como los de afuera”. Generalmente quienes dicen estas tonterías son personas que, o bien conocen poco de Bolivia o conocen poco de literatura o son la combinación fatal de ambas ignorancias. ¿No estás seguro de por dónde empezar? Busca a Jesús Urzagasti, Claudio Ferrufino, Oscar Cerruto, Luis Toro Ramallo, entre otros.

5. Dicen que uno no encuentra a los libros, sino que los libros lo encuentran a uno. Alguna vez me dejé tentar por un título o autor desconocido y me fue bastante bien.

El poeta Gabriel

Chávez Casazola dijo:

1. Nada es mejor que leer (o releer) a los clásicos, que las sucesivas generaciones de lectores siguen prefiriendo “con misteriosa lealtad”, como apuntaba Borges. Recordemos que el tiempo es el mejor lector, el mejor crítico y el mejor antólogo.

2. Si se trata de autores o títulos con cierto reconocimiento, es probable que ya existan reseñas o comentarios en revistas y suplementos especializados, impresos o en la red. Es bueno acudir a la opinión de los entendidos, aunque seguir la propia intuición puede traer gratas sorpresas a la hora de adquirir un libro.

3. Si algún título y/o autor en particular nos llaman la atención y no son conocidos, averigüemos sobre ellos, consultemos a amigos que conozcan de literatura, busquemos en espacios literarios impresos o digitales que sean confiables. Ojo que en la red hay de todo. Afinemos el ojo crítico.

4. A veces los propios libros traen prólogos, contratapas o solapas que pueden darnos una idea de su contenido. Estemos atentos a estas sugerencias.

5. Leamos literatura boliviana. Tenemos poesía y narrativa de buena calidad, tanto clásica como contemporánea, incluso muy reciente. Conozcamos lo que se escribe cerca de nosotros. Tal vez descubramos que nos expresa.

La poeta Vilma Tapia dijo:

Si no tiene ninguna idea de lo que busca, la persona que quiere comprar un libro tendrá que ponerse en una disposición especial. Tendrá que afinar todos los sentidos, debe estar atento a cada una de las palabras de los títulos que en una feria se presentan en abundancia y pueden confundir.

Primero resonará el título en nosotros, después se debe recorrer por entero el cuerpo del libro: la textura y el gramaje del papel usado, la manera en que se presenta al libro en la contratapa, el tipo de letra que se ha elegido tanto para el exterior como para el interior del libro, los colores, aun el olor de un libro es muy importante. Encontrarse con un libro es algo mágico, si hemos demorado en saber lo que queremos leer, los primeros libros que encontremos marcarán muchas cosas en nuestra vida, es por eso que se debe ir con cuidado y corazón abierto.

Es fácil reconocer qué editoriales son puramente comerciales y qué editoriales tienen intenciones más comprometidas con autores y lectores. Hay que desconfiar un poco del exceso de brillo en una tapa y del precio altísimo que puede ir marcado en ella. A no ser que se trate de un libro álbum, en el que todo exceso resultará maravilloso.

Si ya tenemos una autora o un autor que nos enloquece, pues ese dato es suficiente para buscar lo que haya de ella o de él. Y con seguridad nuestro autor nos dará el camino para conocer a otros.

El escritor

Rodrigo Hasbún dijo:

Yo diría que hay que hacerle caso al instinto al momento de elegir qué leer, sobre todo cuando eres más joven y dispones de más tiempo y más ganas de arriesgar. Con este método es probable que falles la mayoría de las veces, pero cuando aciertas resulta glorioso. A mí me pasó con Desgracia de J.M. Coetzee, hace más de veinte años, y por esa misma época también con Los detectives salvajes, cuando Roberto Bolaño era un escritor poco conocido y sus libros se vendían todavía en librerías de saldos.

Otras formas de elegir, menos dadas al margen de error y quizá más confiables, podrían ser las siguientes:

1. Si un libro de una escritora o escritor te ha gustado mucho, busca cualquiera de sus otros libros. Hay obras ahí afuera altamente adictivas. Las de Coetzee y Bolaño, sin ir lejos. O las de Agota Kristof y Lucia Berlin.

2. Si esa escritora o escritor te vuelan la cabeza, puedes llevar el paso anterior aún más allá y ponerte a buscar todo lo que ellos recomendaron en algún momento. De esa manera se van armando redes misteriosas, que no se acaban nunca.

3. A los amigos también puedes hacerles caso, sobre todo si ya alguna vez te han sorprendido con una buena sugerencia.

4. Por último, las editoriales que más gustos te han dado merecen tu confianza y tu lealtad. Ahora mismo en Bolivia varias de ellas tienen criterios de selección muy buenos, y están haciendo un trabajo estupendo.

El cuentista y poeta

Homero Carvalho dijo:

1. Si el autor es conocido y te gusta su obra, sabes que siempre puede superarse.

2. Si es desconocido, el título de libro y la contratapa te pueden dar pistas de la calidad de la obra.

3. Y por último: las corazonadas, es decir que el libro te cayó bien.