Compañía Madrastra indaga al amor desde la mirada de “Un mal tipo”

La Compañía de Teatro Madrastra propone que durante 70 minutos el actor Andrés Escobar convenza al público de que es “Un mal tipo”, como señala el título de la obra que estrenan este 17 de octubre a las 20:00 en el JazzStop (Pedro Blanco #364), la temporada se extiende hasta el 19 de este mes. Las entradas cuestan 30 bolivianos y están a la venta en el mismo espacio.

“Un mal tipo” es un monólogo escrito y dirigido por Alejandro Marañón e interpretado por el actor Andrés Escobar. Marañón comenzó a escribir su nueva obra en septiembre del año pasado, justo después de hacer la última temporada de su primer texto “Los mulas”. “Me quedaban cosas pendientes en cuanto a hacer algo sobre un solo personaje. Estos tres tipos (personajes de ‘Los mulas’) que existían son interesantes, pero había uno que me interesaba más porque se acercaba a mí y he dicho ‘hay que profundizar y voy a usar esta historia y voy a ver hasta dónde va’ y comencé a escribir y escribir en relación al amor, uno puede ser muy sensible ante éste y también puede ser muy estúpido, me interesaba mucho tocar ese tema”, explica el director.

Marañón quería que su personaje principal sea un “tipo malo” y asegura que, dentro de su investigación para este personaje, vio que la maldad es ridícula, inocente y hasta infantil. “Esa maldad que viene desde lo que uno no entiende. Comencé a escribir de eso, de las cosas que te suceden cuando eres niño y repercuten cuando creces, hay una frase en la obra que dice ‘cuando mi padre me golpea, hago las cosas bien’, eso me ha pasado mucho, uno aprende a la mala, tomé eso y comencé a relacionar estas situaciones con las de una relación amorosa, uno comienza a ponerse infantil, uno no sabe cómo deshacerse o convivir con ellas”, comenta.

Detonantes del texto

El texto comenzó con la idea de un diálogo entre pareja, pero la escritura fluyó hacia la voz del personaje varón. Es la primera vez que Marañón escribe y dirige un monólogo y también es la primera experiencia de este tipo para Andrés Escobar, el protagonista.

Marañón dice que en su caso el detonante de sus textos es biográfico. “Hay muchas cosas mías, hay otras que uno exagera o saca para crear la historia”.

Respecto al trabajo con un solo actor, asegura que hubo momentos de tensión y que requiere mucho compromiso, ya que al estar en un proceso grupal el trabajo es más relajado. “Había momentos muy angustiosos, pero Andrés es un capo y hemos avanzado”, dice.

Escobar asegura que cuando leyó el texto por primera vez tuvo la impresión de que el personaje generaba distancia, pero después descubrió otras capas del texto.

“Mis procesos de interpretación siempre han sido más abiertos y con más libertad, entonces esta obra fue un reto de memorización para que después tenga vida. Ha sido muy interesante para mí trabajar con Alejandro, él es muy abierto a las sugerencias que he tenido. Como director sabe cómo recibir eso, para crear una obra entre todos”, dice el actor.

Escobar, quien además dirige la Compañía Carne de Cañón, cuenta que disfrutó este primer trabajo con Marañón.

“Es un texto que a la primera leída puede resultar engañoso, entonces lo rico es pensar en la manera de encontrar otras capas de sentido y de interpretación de algo que puede parecer quejoso y melodramático”, cuenta sobre la obra que se estrena esta semana.

La compañía

La compañía de teatro Madrastra comenzó a funcionar en 2010, cuando Alejandro Marañón y Anapaola Sánchez abrieron un taller en la Normal Católica Boliviana de Cochabamba. El fruto de ese taller fue la puesta en escena de la obra “La edad de la ciruela” de Arístides Vargas; consolidando una primera agrupación de actrices.

En 2012, Marañón y Sánchez, pusieron en escena “Riñón de cerdo para el desconsuelo” de Alejandro Ricaño, la pieza fue estrenada en el espacio mARTadero y montada en distintas giras por el interior del país. Con esta obra, la compañía comenzó a trazar un estilo y una presencia en el teatro cochabambino.

A inicios de 2013, se decide proponer a una serie de nuevas actrices y actores el montaje de la obra “Las buenas muertes” de Gabriel Calderón, la cual es considerada como uno de los trabajos más arriesgados de la compañía, con una puesta en escena que incluía al público de manera poco convencional. Desde entonces se han ido consolidando como una de las compañías más estables de Cochabamba.

LA FICHA

Título: “Un mal tipo”

Texto y dirección: Alejandro Marañón

Asistente de dirección: Shirley Cachaca

Intérprete: Andrés Escobar

Duración: 70 minutos

Lugar: JazzStop

Precio de entradas: Bs 30

Elenco: Compañía de Teatro Madrastra

Diseño de luces: Christian Argote

Fotografía: Bismark Chávez

Diseño de portada: Tika Michelle