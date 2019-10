Maldonado: “Mi obra representa a las madres y a la Pachamama”

La artista Tania Maldonado realiza una exposición individual en el Huper Hotel (avenida Portales esquina Melchor Urquidi, sexto piso). Las obras de la misma representan la feminidad boliviana.

Esta muestra reúne 13 piezas en acrílico y se puede apreciar a mujeres con los ojos grandes y, en otros casos, cerrados. La exposición se inauguró el pasado jueves y permanecerá hasta mediados del próximo mes. El ingreso es libre.

Maldonado se graduó de la Escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta de Córdoba, Argentina, y ha realizado diferentes exposiciones (individuales y colectivas) desde hace más de dos décadas. Actualmente, prepara un espacio para impartir sus conocimientos respecto a las artes y, a la vez, una galería de arte donde podrá realizar exhibiciones permanentes.

La artista, quien nació en Argentina pero vivió en Cochabamba gran parte de su vida, conversó con Los Tiempos sobre su propuesta y sus futuros planes.

- Su obra despierta mucha ternura, creo que es muy maternal. ¿Cuál es su propuesta exactamente?

Como artista visual creo imágenes y me preocupa saber cómo estas imágenes afectan a las personas, cómo nos conmueven. Durante mi carrera pictórica los temas favoritos siempre han sido los niños por su dulzura, ternura, el juego es algo que me gusta y me inspira en el momento de crear una nueva obra. El otro tema es la mujer, inspirada en muchas mujeres que han tocado mi vida en positivo, hijas, abuelas, madres, amigas, en fin hay muchas mujeres que admiro y no necesariamente mujeres famosas, sino más bien mujeres comunes y corrientes diría la gente. Esta exposición es en honor a ellas justamente. Seguramente se preguntarán porque muchas de mis obras tienen los ojos cerrados, para mí no todos los ojos cerrados duermen, es más bien un símbolo de confianza. Cerrar los ojos confiando ciegamente en alguien, por ejemplo, cuando una madre confía en su hijo y viceversa. Cerrar los ojos también es contactarse con uno mismo, sobre todo cuando uno siente que el presente nos desborda. Muchas veces mi obra representa a la madre. Yo también representó la Pachamama, madre tierra, mamá que cargue un niño en brazos forzando su rol de madre y equilibrio con la naturaleza, a la vez que hace un paralelo con la virgen obteniendo el sincretismo a través de la cual la religión cristiana fusiona los rituales paganos andinas con los cristianos.

- ¿También enseñas o sólo pintas?

Bueno ahora tengo un nuevo proyecto. Estoy creando un taller mucho más grande para dar clases y está pensado para ser una pequeña galería, preparando obras para esa galería y gestionando futuras exposiciones.

- ¿Quisiste hacer un homenaje con tu obra en esta muestra?

Con esta exposición quiero hacer un homenaje a todas las mujeres, especialmente recordar con admiración y gratitud a todas aquellas mujeres que han sido y son parte de mi vida, también a aquellas que lucharon y luchan cada día, como mi madre, mis abuelas, las que exigen y transforman para hacer de este mundo un lugar más justo para todos.