Wind Symphony rinde tributo al rock pop en concierto

Las mejores canciones de Michael Jackson, Queen, The Beatles, Bon Jovi y otros grandes del rock y el pop serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Vientos Cochabamba Wind Symphony (CWS).

El recital que será dirigido por Marcelo Maldonado se llevará a cabo a las 19:30, hoy y mañana, en el teatro José María Achá, ubicado en la calle España entre Bolívar y Heroínas. La entrada tiene el costo de 50 bolivianos y se puede adquirir en la boletería del mismo teatro.

Viviana Cardoso, una de las artistas que participó del programa de reality show Factor X, es la invitada especial de esta tercera y última temporada del año de la orquesta.

Maldonado dijo que este concierto es una forma de homenajear a los grandes artistas y al legado importante que dejaron a la música en general. “Queremos presentar algo que los oyentes puedan identificar, la sonoridad orquestal, pero en otro estilo”, acotó el director.

La orquesta contará con 40 músicos en escena que tienen entre 20 a 40 años de edad, algunos se formaron en conservatorios de Estados

Unidos y Europa, otros cursan la Licenciatura en Música de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y otros son profesores del Instituto Eduardo Laredo.

Este concierto también se realizará el próximo martes en el teatro del Laredo y el ingreso tendrá el mismo costo.

Una versión similar a esta presentación se desarrolló en octubre del año pasado, en ese entonces se interpretó similares piezas y se contó con la participación del cantante Alex Gonzales, también artista de Factor X.

Sobre la orquesta

La Orquesta Sinfónica de Vientos Cochabamba Wind Symphony nació en agosto de 2016 con el propósito de promover la música sinfónica para vientos y percusión.

Interpreta no sólo obras clásicas, sino que cada temporada presenta un repertorio variado. Por ejemplo, hace algunos meses realizó el

“Concierto sinfónico de música latina”, “Concierto de superhéroes”, “Concierto de Fantasía”, “Concierto de película”, “Rock & Pop Sinfónico”, entre otros espectáculos.

El director de la orquesta señaló que buscan salir de lo tradicional y ofrecer al público las posibilidades y diversidades musicales que existen.

LISTA DE CANCIONES

El repertorio para los tres conciertos de la Cochabamba Wind Sinfony es el siguiente:

1. Michael Jackson

2. Eighties flashback

3. Santana

4. Led Zeppelin

Intermedio

1. Skyfall

2. Bohemian Rahpsody

3. Hey Jude

4. Superstition

5. Don’t Stop me Now

6. Guardianes

7. Highway to Hell

8. Uptown Funk.