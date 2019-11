La chica del libro: Una mirada distinta sobre “Lolita”

Marcos Loayza

Cineasta

Netflix nació en oposición y sepultó el modelo de negocio de Blockbuster, aquella empresa de los años 90 que rentaba películas y te cobraba multas si no las devolvías a tiempo; que llegó a tener 9.000 tiendas en todo el mundo, pero que finalmente terminó en banca rota con una deuda de más de mil millones de dólares. Introduzco esto porque a la fecha, Netflix mantiene el perfil de películas de blockbuster, palabra heredada por el argot del teatro para designar a un éxito de taquilla, lo que atrae y está hecho para el gran público.

Por eso, a la hora de elegir y buscar una película en Netflix, sus algoritmos y sugerencias en general conducen al Blockbuster, como pasa en general con los servicios de música streaming que, si dejas que libremente te sugieran cosas, vas a terminar oyendo “despacito” o algún otro reggaetón pegajoso.

Entre las ofertas de comedias románticas que hay en Netflix podemos encontrar una pequeña joya: “La chica de libro” opera prima de Marya Cohn.

A casi todos nos gusta ver películas románticas, a los más jóvenes porque es algo que están a punto de vivir, o lo están haciendo y a los mayores porque ya lo han vivido; y eso nos reconforta y no nos molesta como se tuerce el azar, el destino y se estire al límite el verosímil de las situaciones porque finalmente es el verdadero amor el que triunfa y después de varias peripecias la pareja logra reconciliarse, y quienes ofrecen un amor artificial se quedan con los crespos hechos y son castigados. “La chica del libro” es una película romántica, pero es diferente a las demás, porque que nos introduce en un terreno de espesas arenas que no tienen fin y se mueven bajo nuestros pies.

La obra de Marya Cohn es una versión del arquetipo de Lolita, de las que hay muchas y que podemos rescatar: “Lolita” de Stanley Kubrick” de 1962, “Lolita” de Adrian Lyne” de 1997, y “La flaqueza del bolchevique” de Manuel Martín Cuenca de 2013 basada en el libro de Lorenzo Silva de 1997; pero “La chica del libro” es una versión particular, creo que muy pocas veces hecha, porque nos sitúa desde el otro lado del relato, desde la víctima del depredador. Pero a diferencia de muchas películas políticamente correctas, no hace gala del hecho, ni se queda solo en denunciarlo y dramatizarlo, sino que, va un paso más, y nos presenta el mecanismo, con todas sus evidencias, con una claridad casi médica, de cómo es que se hace la herida y sobre todo de todas las dificultades, que no son pocas, que se requiere para poder sanar esa herida, cuando ésta se logra sanar. Y de las cicatrices que nos deja dentro nuestro, que muchas veces nos negamos a ver, porque la memoria no lo permite. Heridas y cicatrices que nos atrapan y muchas veces no nos permiten hacer las cosas que sabemos hacer, las cosas que nos gusta hacer. La directora sin juzgar nos muestra un lado que casi todos tenemos, y nos cuesta aceptar y asumir que lo tenemos, el lado que hace que hagamos acciones de las cuales nosotros, en la soledad, somos los más duros jueces y por las cuales nos cuesta perdonarnos. ¿Cómo hacer para perdonarnos? ¿Qué hacer cuando lastimamos a quien no se merece que lo hagamos? ¿Qué hacer cuando nos lastima quien no merece que lo haga?

Por eso el uso sistemático del recurso del flash back no sólo está totalmente justificado, sino que lo hace para entender no la historia y manejo de la dosificación de la información que se le da al espectador de manera orgánica magistral; el personaje recuerda por las puertas naturales y no al capricho del guionista.

Y también “la chica del libro” habla de los escritores, de cuál es su materia prima, y cuestiona cuál es límite moral de los creadores, y todo el negocio y lo que sucede entre las bambalinas del mundo editorial.

La película nos introduce en los conflictos internos de la protagonista, interpretada con una solvencia admirable por Ana Mulvoy Ten y Emily VanCamp, y nos hace fácil y natural empatizar con ella, con una sinceridad apabullante; con pequeñas secuencias como los recuerdos fragmentados, que enlazan con los recuerdos del personaje. Tal el impacto que sentí al terminar de verla que, indagué si la cinta estaba basada en un libro sobre algún caso real, o si de alguna manera usaba material autobiográfico y encontré como respuesta la propia voz de la directora: “Creo que contar tu historia es un primer paso muy motivador, que es parte de por qué hice la película. Espero que inspire a otros a hacer lo mismo”.