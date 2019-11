“Seré solista en una orquesta de prestigio”

La joven pianista cochabambina Lizell Claros Arandia ha ganado el primer premio del concurso Maestro Vicente Constanza, de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, donde estudia desde hace dos años y será la solista de piano de la Orquesta Sinfónica de esa casa de estudios superiores, en sus conciertos del próximo año. Es la primera vez que esta artista participa en una competencia, pero antes ya fue pianista de una orquesta clásica, aquí, en la Filarmónica de Cochabamba, entre 2016 y 2017.

El ambiente familiar en el creció estaba más orientado a las artes plásticas, pero su talento musical se impuso, y el jurado del concurso de su universidad lo confirmó al otorgarle su premio por unanimidad.

¿Cómo es que la hija de un acuarelista termina siendo pianista?

También me gustaba dibujar, cuando era pequeña decía que iba a ser pintora y pianista. En las vacaciones de la escuela me quedaba dibujando todo el día. Mi papá, con una total maestría y con las mejores intenciones, había empezado a corregir algunas de mis obras de arte, y al parecer eso no le gustó a la pequeña Lizell y se quedó con la música solamente.

Lo cierto es que nada me llamaba la atención tanto como la música, de hecho, cuando dibujaba necesitaba escuchar algo, normalmente había música en la casa, ya que mi padre es un melómano que tampoco puede vivir en silencio.

¿A qué atribuyes tu sensibilidad artística?

Creo que hay una parte de la sensibilidad artística con la que todos nacemos, y algunos la vamos desarrollando a lo largo de la vida. Mis padres solían llevarme a presentaciones de danza o música en el Teatro Municipal de La Paz. Me parecía fascinante ver a cualquier artista en el escenario y eso llamaba mucho mi atención. Por otro lado, al ver a mi padre dedicar casi toda su vida a las acuarelas, siempre estuve en contacto con esa sensibilidad visual, y además él me mostraba obras de arte (cuadros, libros, videos de las grandes orquestas tocando, etc.), y eso entró a mi cabeza casi como un juego.

¿Cómo te decidiste por el piano como carrera profesional?

Cuando tenía 19 años, estaba estudiando lingüística. Tantos prejuicios que a uno le meten en la cabeza, me habían convencido de que primero tenía que tener otra carrera que me mantenga antes de estudiar música. Nada mejor que la lingüística, que podía aportar los idiomas para mi posterior carrera artística.

Hasta que Agustín Fernández (uno de los músicos clásicos bolivianos de mayor en éxito) llegó a Bolivia, y justo se alojó en mi edificio. Yo estudiaba piano, y un día el portero me dijo que alguien estaba buscando al pianista del edificio, después de algunas vueltas, llegué a tocar su puerta y no podía creer a quien tenía en frente. Él me escuchó tocar, me dio varios consejos musicales, pero principalmente me dijo que no toda la gente tenía el don de la música y que yo debía aprovecharlo y no perder el tiempo en otra carrera.

Gracias a su consejo hoy me encuentro cumpliendo mis sueños y no perdí más el tiempo en otras cosas.

¿Cómo llegaste a estudiar en San Juan, por qué allí y no en otra parte?

Tuve la dicha de conocer a mi maestra de piano, Ana Inés Aguirre, en un festival de música latinoamericana organizado por el Conservatorio Nacional de Música en La Paz. Después del consejo de Agustín, yo estaba buscando donde irme a estudiar, pero principalmente un buen maestro del instrumento,

El año 2017 pasé tres semanas de clases intensivas con ella en San Juan, y al final me dijo que podía estudiar con ella en la universidad.

¿Cómo fue que te presentaste al concurso que te premió?

Elegimos con mi maestra el concierto 20 de Mozart en Re Menor K 466, el cual siempre fue uno de mis favoritos. Empezamos a trabajar en abril. Nunca antes había participado en un concurso. La preparación física y mental, dos meses antes, fue un trabajo realmente duro. Mi maestra me acompaño en todo el proceso.

¿Piensas presentarte a otros concursos?

Sí, me gustaría en el futuro, ya que más allá del premio, la preparación tan rigurosa ayuda a subir de nivel pase lo que pase.

¿Qué significan para ti los premios que lograste?

Es un gran desafío ya que por primera vez voy a actuar como solista con una orquesta sinfónica de prestigio. Es un sueño hecho realidad que espero me abra otras puertas en el futuro, como tocar en Bolivia también con las orquestas que tenemos.

¿Cómo describirías la experiencia de tocar en un concierto?

Sin duda es difícil de explicar, ese momento en el que estamos en el escenario y tenemos que interpretar una obra. La idea es lograr una concentración absoluta y sentirse libre a la vez. Nunca he podido repetir una sensación de un escenario al otro. La energía que se crea en el momento, por las personas y el espacio, siempre es única e irrepetible. Además, siempre cambia el carácter de la obra, ya sea por los distintos compositores que interpretamos o la intención que le ponemos en el momento. Claro que no es algo puramente emocional lo que hacemos, en realidad a veces lo más difícil es controlar las emociones al momento de tocar. No quiere decir que tengamos que dejar de sentir, sin embargo, tenemos que tener la suficiente serenidad para hacer llegar al público desde nuestra perspectiva, lo que el compositor quiso decir.

Estoy convencida de que la perfección no existe, aunque día a día trato de alcanzarla. Tal vez el arte es más interesante cuando tiene algunas imperfecciones. Lo hace más humano y real.

TRES PREMIOS UNIVERSITARIOS

El concurso se llevó a cabo hace cuatro semanas, Lizell Claros obtuvo, por decisión unánime del jurado, el Primer Premio del Nivel Universitario, interpretando el Concierto No. 20 en Re menor, K466, de W. A. Mozart, acompañada por la maestra Ana Inés Aguirre en el segundo piano, dicho premio le permite recibir tres premios a la vez.