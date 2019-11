Al punto Sobre rodajes en tiempos de bloqueo

Álvaro Olmos

Cineasta

Nunca fue fácil hacer una película, en ninguna parte del mundo. La historia de la creación cinematográfica está condimentada por las dificultades que cada equipo de producción sortea. Como realizador boliviano, no recuerdo una película en la que no haya enfrentado un bloqueo de carreteras, uno pequeño, o al menos un derrumbe, o cualquier cosa que no haya endulzado el proceso de hacer cine.

Actualmente, mis socios y yo nos encontramos filmando una película en la ciudad, con un gran equipo de técnicos y actores bolivianos y uruguayos. A pesar de estar fluyendo con tranquilidad relativa, tenemos grandes dificultades, está de más decir que nos vemos muy perjudicados por la coyuntura. ¿Escribo para quejarme? No. ¿Espero algo de empatía? Tal vez.

Bolivia es un país poco cinematográfico por varias razones, una de ellas es la gran incertidumbre. Me propongo circular cinco semanas ininterrumpidas por la ciudad en la que vivo: hoy pude, mañana, quién sabe. ¿A alguien debería importarle? Pues no, al final, es sólo cine; un movimiento popular es más importante, siempre. Sin embargo, el bloqueo sin límites es autodestructivo, no importa lo que hagas, ahora vas a dejar de hacerlo porque la demanda social lo supera. ¿Es ésta otra forma de inconsciencia? Sí, una muy irónica; lucho por tu libertad impidiendo tu necesidad de circular o decidir libremente.

¿El Estado es responsable? Sí, sin duda. El Estado boliviano, no únicamente el Gobierno de turno, ha normalizado y naturalizado los atentados contra la circulación, además, ha degradado el arte y el trabajo artístico al nivel de “hobby”, de recreación y actividad informal. Aún con la creación del Programa Intervenciones Urbanas y el reconocimiento del arte y la cultura como una actividad digna (o estrategia proselitista), la visión de la colectividad no va a cambiar tan fácilmente, para el común, el arte no es una actividad seria, por tanto, cualquier marcha, bloqueo, entrada festiva, huelga o manifestación será superior en rango.

¿Es el arte más importante que la democracia? ¡El arte es la democracia per se! ¿Es el cine insensible ante el conflicto? No lo es, pero requiere serlo. La maquinaria cinematográfica es dinámica, costosa, eficiente y colectiva. Una canción revolucionaria puede ser escrita en una servilleta; una película, no. El cine depende de factores como la circulación física, la circulación económica, la circulación creativa, en fin, es la capitalización y expresión de la circulación en su nivel máximo.

¿Podemos hacer cine sin circular libremente? Sí, podemos, pero es extremadamente difícil, es como subir al Everest con una mochila de cien kilos. ¿Es posible postergar una película en un contexto político adverso? Sí, es posible, pero puede significar la muerte financiera de un proyecto con al menos dos a tres años de trabajo, principalmente si es ficción. ¿Es importante hacer cine? No es el lugar para explicarlo, pero, en resumen, sí, mucho.