Medellín, veinticinco años después: Disquisiciones sobre violencia, libros y poesía

Gaby Vallejo

El año 1993, Medellín vivía los más intensos años del narcotráfico. Se hablaba de que toda la población estaba comprada por ….Aún así, Confenalco y la Fundación “Ratón de Biblioteca” organizaron un Segundo Coloquio del Libro Infantil al que fui invitada por Bolivia.

Emocionada e impresionada por el encuentro, al regreso a Bolivia escribí dos artículos, el primero, publicado en “Primera Plana” de La Paz “Rompiendo el mito al miedo de Medellín” y otro en “Los Tiempos” de Cochabamba, “Fortaleciendo lazos en América a través de libros para niños”.

El primero empecé expresando: ”Campo Valdés, la zona más poblada de Medellín situada sobre la subida Nororiental fue el centro de las operaciones más violentas del narcotráfico los años 90- 92… Allá se produjeron, el dinero fácil y las muertes más impunes…. Por eso, subir hasta Campo Valdez es romper el mito al miedo a Medellín. ..Y subí hasta la biblioteca Juan Zuleta Ferrer de la comuna Campo Valdez. … a conversar con los padres y profesores del barrio. Allá estaban, en pleno calor de la tarde, esperando a una escritora boliviana que iba conversar con ellos sobre lectura,,,”

El segundo artículo decía también casi al principio: “Que la promoción de lectura haya llegado a ser una actividad prioritaria en Medellín, …. Habían sido convocados 16 países, entre ellos Bolivia”.

Después de 25 años de aquel encuentro en junio de este año recibí una invitación de Confenalco y de la Alcaldía de Medellín, para participar en el “13 Encuentro de Promotores de Lectura”. El encuentro iba a reunir a los que habíamos participado hace 25 en aquel Coloquio de Literatura Infantil de 1993. Estaba dedicado a nosotros, para expresar lo que habíamos hecho desde entonces en y para la Literatura Infantil.

La inauguración fue el “Homenaje al Coloquio de Literatura Infantil y Juvenil de 1993”, con imágenes de aquel antiguo coloquio. Un sector estuvo dedicado a los que ya se fueron.

El cuaderno de notas entregado a los más de 300 participantes estaba dedicado a nosotros, bajo el nombre de “Nuestros invitados recomiendan “, con respuestas a preguntas que nos habían enviado mucho antes de la realización del evento.

Se me había solicitado que participara en el tema “Acciones de promoción de Lectura: vigencia o transitoriedad” , que no obstante que llevé una ponencia de 10 páginas, no pude leerla sino compartir unas cuantas ideas solamente.

Fue una estupenda ocasión de intercambio de libros y experiencias entre los que nos conocimos hace 25 años, o de nuevos reencuentros ya que muchos de nosotros, supimos crear espacios para seguir encontrándonos. Así con Manuel Peña de Chile, Marina Colazanti de Brasil, Rosalía Arteaga de Ecuador, Fanuel H. Diaz de Venezuela, Francisco Delgado de Ecuador, Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricain de Cuba en el exilio, Susana Iskóvich de Argentina. Algo de honda significación para todos porque ninguno aflojó el amor por los libros y la apuesta por difundirlos. Todos habíamos derivado en escribir libros, ser editores, directores de fundaciones sobre libros, especialistas en crítica literaria, en libros-album, promotores de lectura, fundadores de bibliotecas, etc.

Imposible nombrar a todos los antiguos amigos de Medellín y los nuevos, que poblaron de inolvidables momentos nuestra estadía. Imposible olvidar el Espejo de Agua de la Biblioteca del Parque Belén y a los maestros que llegaron de todas partes de Colombia, a escucharnos.

La comprobación mayúscula estaba en verificar si Medellín seguía siendo la ciudad donde más se leía y donde había más bibliotecas que en otras ciudades de Colombia. Sólo nombrar a los auspiciadores: Confenalco, Alcaldía de Medellín, Fundación “Ratón de Biblioteca”, Bibliotecas Públicas Piloto, organismos que tenían, cada uno, todo una red de bibliotecas, era una medida de que Medellín seguía siendo la ciudad donde más se leía y donde se seguían fundando bibliotecas, con salas y sectores para niños.

Bolivia, un dolor agudo en el corazón, porque sólo existe una biblioteca para niños en todo el país, Thuruchapitas. Aclaramos es biblioteca con más de 10.000 libros, con programas de promoción de lectura permanentes y más de 30 años de existencia.

Una profunda disquisición. Medellín, la del miedo a los sicarios del narcotráfico, se ha convertido en 25 años en una ciudad inmensamente desarrollada, una potencia industrial, de parques inacabables y lo más importante, una ciudad donde los libros y las bibliotecas hablan fuerte, ocupan un lugar en la vida de las personas, contribuyen a motivar a niños, jóvenes lectores, a mayores, a organizar festivales de lectura y congresos, seminarios.

¿Tendrá que ver con que en Medellín se realizan los mayúsculos encuentros de poesía de Latinoamérica?