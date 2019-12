Antología “Libreras” Quince voces alzan la pluma desde la cárcel San Sebastián Mujeres

“El libro que más me ha impactado es ‘Borracho estaba pero me acuerdo’, porque es lo que yo he vivido. Yo he estado en la calle y es como ver mi vida. También me anima a seguir escribiendo, porque veo que mis historias también pueden estar en un libro y otra gente puede ver y conocer lo que es estar en las calles”, dice S. F. C., cuyo trabajo forma parte de “Libreras: una antología desde la cárcel”, se presentó el miércoles en la cárcel San Sebastián Mujeres y el jueves en La Libre.

El proyecto, que incluye los escritos de 15 mujeres privadas de libertad, nació a partir del trabajo de la directora y gestora cultural de la plataforma feminista Muy Waso, Michelle Nogales, con el festival Transfronterizo Panza de Oro durante dos gestiones. “En los acercamientos con las compañeras privadas de libertad identificó la necesidad de un espacio para la lectura y la escritura. Había una demanda desde la población que no era atendida. Entonces decidimos, inicialmente, rehabilitar la biblioteca del penal (llena de libros de texto y otros materiales desvencijados)”, cuentan desde Muy Waso, quienes al principio no tenían ningún tipo de apoyo ni financiamiento. Comenzaron el trabajo con mucho sacrificio y recibieron el apoyo de editoriales nacionales como El Cuervo, Dum Dum, Mantis y Nuevo Milenio.

Después, el proyecto cobró más impulso con un incentivo de Intervenciones Urbanas y la semana pasada llegó a cumplir una primera etapa, pero los organizadores aseguran que Libreras tendrá continuidad.

“Tuvimos que idear toda una metodología para hacer efectivos y eficientes los dos ejes que sostienen Libreras: el consumo crítico de materiales literarios y el impulso a la escritura creativa en distintos géneros”, comentan desde Muy Waso.

Artistas involucrados

Entre los talleristas que se sumaron al proyecto están el reconocido escritor Rodrigo Hasbún, además de la narradora Patricia Requiz, quien dio una introducción a la escritura de ficción, y Lourdes Saavedra, que les brindó un acercamiento a la poesía y sus inagotables formas. Finalmente, el periodista Mijail Miranda aportó con sesiones dedicadas a la escritura de no ficción y sus posibilidades creativas.

Más de 500 títulos

La colección con la que ahora cuenta el penal de San Sebastián Mujeres tiene entre sus títulos clásicos de la literatura universal, así como a autores contemporáneos destacados en el país, la región y el mundo. Las reclusas también tienen la opción de revisar colecciones de revistas especializadas, libros de arte y fotografía, además de fanzines y cómics.

Libreras, a partir de esta experiencia —explica su coordinadora general—, pretende implementar una metodología que permita replicar el proyecto en otros centros penitenciarios del país, siempre atendiendo a las necesidades y condiciones de cada espacio. Con este propósito, la promotora de lectura y bibliotecaria paceña Wara Godoy elaboró una guía práctica que sintetiza las propuestas y alcances del programa.

En esta implementación piloto en San Sebastián Mujeres, Libreras, además de contar con el respaldo económico del Programa de Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo, tuvo una contraparte de la colectiva Muy Waso.

Para el próximo año los gestores buscan socios o financiadores que permitan darle continuidad al exitoso emprendimiento.

EL PROYECTO

Talleres

Fueron cinco talleres distribuidos en 16 sesiones, con un total de 60 horas intensivas de lectura, escritura y análisis literario. La coordinación académica estuvo a cargo del poeta chileno Juan Malebrán.

El libro, cuyo diseño lleva el respaldo y experiencia de la editorial El Cuervo, fue presentado este miércoles 27 de noviembre dentro la cárcel San Sebastián Mujeres y sus autoras compartieron parte de sus creaciones con sus compañeras internas. Asimismo, recibieron una certificación por su participación en los talleres, gracias a un trabajo coordinado con la dirección de Régimen Penitenciario de Cochabamba.

La antología podrá ser adquirida a través de un trueque, por al menos un paquete de lana o acrilex (al menos de seis unidades). Según los coordinadores del proyecto, esto permitirá a las escritoras que participaron del programa de capacitación literaria darle un valor agregado, a través de manualidades que luego pondrán a la venta, a lo que se recaude en el intercambio por los libros.

foto2lecturas.jpg La biblioteca del Proyecto Libreras en San Sebastián. ARCHIVO

Parte del prólogo de la Ubre Amarga

Ubre Amarga

Editorial

Pensamos poco en las cárceles. Sabemos que existen, que no quisiéramos estar ahí. Que quienes están ahí merecen —o no— la condena que cumplen. Y no mucho más.

Dentro de nuestros imaginarios, desplazamos tanto a los recintos penitenciarios como a quienes se encuentran recluidos/as en ellos, a un sector periférico de nuestro mapa mental. A la oscuridad del rincón disciplinario. Y, por lo tanto, preferimos mantener distancia y quedarnos con aquello que hemos oído ocurre en estos lugares.

Pero ¿qué ocurre en estos lugares?

Sin duda, hacinamiento, vulneraciones, jornadas eternas en espera de un legítimo proceso, de una sentencia, etc. Asuntos que dificultan pensar la escritura abriéndose paso al interior de un penal. Sin embargo, basta cruzar las puertas de estos centros, para encontrarnos con quienes hacen de libretas, cuadernos y hojas sueltas, un refugio, un lugar de diálogo —en este caso— con ellas mismas.

Lo anterior no deja de ser significativo teniendo en cuenta que resulta prácticamente imposible encontrar un momento de retiro en medio del ajetreo diario. O un sitio donde hallar la intimidad necesaria para el reposo nocturno. En el fondo, verse enfrentadas al desafío de aprender a estar solas sin estarlo. Y, en ese ejercicio, no perder la calma.

Así, “Libreras, una antología desde San Sebastián Mujeres” es resultado de la suma de estas dificultades, sorteadas mediante la posibilidad que ofrece la palabra como recurso expresivo. Es un pequeño paréntesis en el que las 15 mujeres que componen esta publicación nos aproximan a los modos que tienen de reconocerse y de reflexionar sobre la memoria, sobre sus seres queridos y sobre el lugar que ahora mismo habitan.