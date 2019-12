The Who lanza un nuevo disco en sus 55 de años de creación

Ariel Antezana

Director en Fin del Silencio

The Who es una de las bandas más grandes e icónicas del rock en la historia, su genialidad es sólo comparable a sus excesos, haciendo de esta banda inglesa la quinta esencia del rock.

The Who nace del embrión llamado The Detours formado en 1962 por el cantante Roger Daltrey y el bajista John Entwistle, quien estaba en una banda más folk llamada The Confederates en la que tocaba el corno francés y Pete Townshend el banjo. Encontrando en The Detours una propuesta más cercana a lo que tenía en mente, Entwistle convoca a su compañero Townshend, quien junto a Daltrey desarrollan una química inmediata.

Dos años pasaron buscando un estilo y un sonido, además de tratar de conseguir al miembro perfecto para desarrollar su concepto. A principios de 1964 el baterista Keith Moon se puso en contacto con la banda; se cambiaron el nombre a The Who y la historia del rock cambió para siempre.

La genialidad de Townshend, la capacidad vocal de Daltrey, la precisión del bajo de Entwistle y el descontrol en la batería de Moon harían de The Who una banda con una propuesta completamente diferente a lo escuchado y visto hasta aquel momento. Si bien se trató de encasillar al grupo junto a The Beatles o los Rolling Stones, siempre fueron mucho más atrevidos y con una propuesta más agresiva, es así que The Who formó parte de aquellos marginales del rock británico, junto a bandas como The Kinks o The Animals, imprimiendo más peso en su música, influenciados por el blues y el R&B y aprovechando siempre la ilimitada capacidad de sus integrantes.

En 1965 lanzan su primer disco, el cual contra toda costumbre en aquella época contenía un 80% de material compuesto por la banda, en realidad por Townshend, y el primer gran himno del rock: “My Generation”, canción que identificaba plenamente a la juventud “sesentera” más dentro la escena “mod”, de la cual The Who fue siempre abanderado.

“My Generation” era la canción más pesada que se había escuchado nunca hasta aquel momento, describía lo que era esa generación de hijos de la postguerra que repudiaban todo lo que venía de sus padres y educación formal, rechazaban lo conservador y creaban nuevos límites. La manera de cantar de Daltrey con aquella manera de tartamudear en cada fraseo demostraba claramente que la nueva generación ya no temía a las pasadas y había llegado para dominarlo todo.

Intensidad

Los 70 pasaron una muy dura factura a The Who, por su intensidad y sus excesos, ya que el 7 de septiembre de 1978 ocurrió una tragedia. Keith Moon fue encontrado muerto en su departamento en Londres, ingirió 32 pastillas de Clometiazol, medicamento usado para evitar el síndrome de abstinencia hacia el alcoholismo. El remedio fue peor que la enfermedad. La vida de excesos sin límite del baterista, finalmente cobraban la vida de quien para muchos está considerado entre los cinco mejores bateristas de todos los tiempos. Este lamentable hecho se daba a menos de un mes de haber lanzado “Who Are You”, otra obra maestra de la banda.

Los 80 relajaron a The Who, de una manera en la que, creo, no terminaron nunca de encajar en una década tan compleja como aquella, sin embargo, se mantuvieron vigentes en cuanto a presentaciones en vivo, y después de una larga pausa decidieron presentarse en el Live Aid de 1985, concierto que relanzó su carrera.

Perfil bajo durante los 90 y listos para el nuevo siglo, pero una vez más la desgracia llamó a su puerta, el 27 de junio del 2002 John Alec Entwistle falleció en Las Vegas, un día antes de que The Who relanzara su carrera con una gira mundial.

Curiosamente el resurgimiento mediático de The Who se centró en la televisión, todas las ediciones conocidas de la famosa serie policial CSI usan canciones de la banda en sus presentaciones. Finalmente, Townshend y Daltrey decidieron que The Who debía seguir.

Cincuenta y cinco años han pasado desde el nacimiento de la banda más icónica del rock en Londres, Inglaterra, y como si esto fuera poco un nuevo disco se lanzó el 6 de diciembre con el escueto título de “WHO”, un álbum después de 13 años de silencio discográfico.

The Who es la historia del rock en toda su dimensión, música, actitud rabia, intensidad, nunca se vendieron, nunca cambiaron, siempre fieles a sus principios. Y como no podía ser de otra manera, este articulo termina con un dato histórico: The Who fue la primera banda que rompió y destrozó sus instrumentos en escenario, y de eso ya ha pasado medio siglo.