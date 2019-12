Velada poética por la paz reúne a 12 escritores en Novecento

La escritora brasileña de origen ucraniano Clarice Lispector (1920-1977), considerada una de las más importantes voces de la literatura contemporánea en el mundo, es todo un fenómeno en las redes... Ver más La escritora brasileña que es un fenómeno en redes cumpliría 99 años

The Who es una de las bandas más grandes e icónicas del rock en la historia, su genialidad es sólo comparable a sus excesos, haciendo de esta banda inglesa la quinta esencia del rock. Ver más The Who lanza un nuevo disco en sus 55 de años de creación

El Festival de Teatro Bertolt Brecht finaliza hoy con la puesta en escena de “Un buen morir, del amor y otras iluminaciones” Ver más Teatro de Los Andes cierra con broche de oro el Festival Bertolt Brecht