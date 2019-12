Estudiantes de Aliss brindan recital de piano

Los estudiantes del pianista Emilio Aliss brindan un concierto de música clásica hoy a las 19:00 en el Club Social Cochabamba, ubicado en la calle Bolívar esquina España.

Isabel Castillo, Ángela Olguín, Aaron Lora, Monserrat Gutiérrez, Camila Daza, Mariana Zeballos, Matthias Arze, Roberto Saba, Alejandro Cárdenas e Isabel Vargas son los pianistas que estarán en escena. El ingreso tiene el costo de 15 bolivianos.

Asimismo, contará con la participación de músicos invitados como Rafaela Banda (alumna de Paola Aliss), Sarah Daza y Melanie Loayza (estudiantes del programa de Música de la UMSS), Sergio Zeballos (trompeta), Ariana Stambuk (cello) y Fabio Vargas (violín).

El repertorio que se interpretará será “Sonatina Op.36 No. 6” de Muzio Clementi, “Vals Op. 70 No. 2” de F. Chopin, “Fifteen minute intermission” de S. Skylar y B. Cannon, “Sonata No. 53 en mi menor” de J. Haydn, “Odeón” de E. Nazareth, “El Adiós (Cueca)” de Juan Antonio Maldonado, “Polichinela Op. 3 No. 4” de S. Rachmaninoff, entre otros.