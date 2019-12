Obando: “Queremos dar espacio a las nuevas voces y ser equitativos”

Diego Obando asume la Dirección de Culturas y Turismo de la Gobernación de Cochabamba en remplazo de Uvaldo Romero. Obando dice que en su gestión dará continuidad a los proyectos de su antecesor, emprenderá otros para el siguiente año y priorizará a los jóvenes con propuestas innovadoras.

Obando trabajó en gestión cultural desde el 2013. Apoyó en la Casa de la Cueca Bolivia que dirige Willy Claure. También es cantante y guitarrista, formó parte de diferentes proyectos musicales de rock como Summers, Dióxido, La Muda Rock Blues y otros.

El nuevo director afirma sentirse capacitado para asumir este cargo. Habló con Los Tiempos sobre los proyectos que pretende realizar mientras dure su gestión.

- ¿Con qué retos se enfrenta Obando al asumir el cargo de director de Culturas y Turismo?

El reto, sobre todo, es hacer un buen trabajo porque ya no respondo a un grupo en específico, sino a toda una población. Se trata de ser lo más equitativos posible con los grupos que existen en Cochabamba como las culturas alternativas, la gastronomía, las diversidades de los municipios, entre otros. Respecto a los proyectos que dejó Romero, pues tenemos que dar continuidad hasta que finalice este año y al siguiente emprender los nuevos retos y las nuevas ideas que trae consigo todo cambio.

- ¿Cuáles son esas nuevas ideas?

Aún no quiero adelantarme a detallarlos, pero lo que sí podemos compartir es que anteriormente hemos estado invirtiendo en radio y televisión, no digo que esté mal, pero también tenemos que llegar al público joven con la nube, aplicaciones, páginas web, redes sociales. Todo lo que tiene que ver con cultura y turismo debería estar ligado a las redes. Tenemos que abrir el contacto con la juventud, porque son ellos los que están constantemente en estos sitios. Queramos o no, ellos son la parte fundamental con todo lo que tiene que ver con cultura y turismo.

- Hace poco se publicó una nota que menciona a este departamento de la Gobernación como únicos impulsadores de la gastronomía, pero no tanto de las otras actividades culturales. “Cultura no sólo es gastronomía”, era una de las críticas. ¿Qué piensa hacer usted al respecto?

Eso es lo difícil en un cargo administrativo, el tratar de ser ecuánimes con todo lo que corresponde a nuestra dirección. Tenemos el tema de turismo, patrimonio cultural, culturas emergentes, entre otros. Tenemos que ver cuanta es nuestra capacidad de darle una atención a todas estas áreas. Pero para eso requerimos conocer cuáles son las necesidades de cada población o grupo y tratar, de manera ecuánime, responderlos.

- ¿Hasta ahora no se conoce las necesidades de sus públicos?

Estamos abiertos a la comunicación con cualquier grupo para escucharlos y de esta forma conocer sus inquietudes, proyectos y de alguna forma apoyarlos. Tiene que haber más diálogo y más contacto para que nos organicemos. Pueden pasar por estas oficinas para hablar de ello.

- ¿Cree que son proyectos grandes y ambiciosos para una gestión que en unos meses finalizará?

Claro que sí. Se puede hacer un buen trabajo en estos meses si es coordinado y con la participación de todos los que tengan proyectos y quieran compartirlos. Queremos hacer todo esto para que la siguiente gestión y/o el que vaya asumir esta dirección pueda realizar una continuidad y mejorar lo que ya estábamos emprendiendo.

- Tomando en cuenta su trayectoria como músico y como gestor cultural, dentro el lapso que le queda en esta dirección, ¿cree que su presencia en este cargo ayudará también a realizar un equilibrio o balance a la cultura?

Sabemos que muchos grupos culturales no han tenido espacio ni apoyo. Queremos darle apertura a las nuevas creaciones y/o emergentes. Nuestro compromiso es ser abiertos con los proyectos para socializarlos y ver la manera de apoyar. Todo esto sin dejar de lado lo que ya se ha ido trabajando en las diferentes áreas de este departamento.

