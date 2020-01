Casanovas ofrece especial de funk en Jazz Stop

La cantante paceña Carla Casanovas vuelve a Cochabamba y trae un espectáculo musical de funk al Jazz Stop, ubicado en la calle Pedro Blanco entre Tomas Frías y Santa Cruz.

Este evento se llevará a cabo el sábado a las 21:00 y el ingreso tiene el costo de 20 bolivianos.

El ensamble que acompañará a Casanovas está conformado por Amadeo Vargas en la guitarra, Gustavo Pérez en el bajo y Ulises Cabrera en la batería.

Interpretarán piezas icónicas de Gloria Gaynor, Bruno Mars, Jamie Cullum, James Brown, Stevie Wonder, Earth Wind and Fire, Alicia Keys, Annie Lennox, Aretha Franklin y The Doobie Brother, entre otros.

“Hacer funk es una de mis predilecciones y también para que la gente conozca ritmos distintos y agradables”, dice la cantante.

Sobre la artista

Casanovas es una reconocida cantante de música moderna de jazz. Inició su carrera musical en su etapa universitaria y después en el Conservatorio Nacional de Música de La Paz. Posteriormente realizó una maestría en de Performance Vocal en Jazz en la Universidad Queen’s College Aaron Copland School of Music de Nueva York (EEUU).

En su trayectoria ha participado en varios discos con proyectos como Música Infantil, Solemn Rock Sinfónico, Big Band Bolivia, Poemas de Adela Zamudio, Teatro Musical Moulin Rouge, entre otros.

Actualmente, es docente del Conservatorio Nacional de Música de La Paz. También prepara varios proyectos para su carrera como solista, entre ellos está un espectáculo musical infantil que pretende estrenar el primer trimestre de este año.