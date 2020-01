Wara Castellón: “Pienso que el humor es una forma magnífica de educar a las personas”

Wara, que significa estrella en aymara, es el nombre del artista trans que ha descubierto que a través de la comedia es más fácil llegar a la gente. Actualmente, está preparando un nuevo espectáculo de stand up, que es donde mejor se desenvuelve frente al público. Pero todo este trabajo artístico es parte de una transición que Wara Castellón a traviesa a nivel personal y social, desde hace más o menos tres años. Y, en esa transición, ha tenido que lidiar con uno de los problemas más latentes en nuestra sociedad, la discriminación, que se vive en varios contextos, incluso dentro de las mismas comunidades LGBTI. Wara ha tenido la inteligencia de volcar todo eso hacia el humor y es una de las artistas de stand up más activas de Cochabamba. Asegura que nunca repite material sobre el escenario y es imposible no reír mientras se conversa con él. En esta entrevista con Lecturas & Arte habla sobre su proceso personal y su trabajo como comediante.

¿Cómo ha sido su proceso?

Ha sido muy complicado transicionar, estoy transicionando socialmente desde más o menos tres años y es bastante complicado, porque debo tener paciencia con la familia, con los amigos. He comenzado a cuestionar otras cosas, no quiero simplemente decir ahora soy un hombre trans y ya, sino que me gusta mucho cuestionar ¿qué es ser un hombre?, ¿por qué si quiero ser una persona trans me tengo que cambiar de nombre?, ¿por qué no puedo seguir llamándome Wara? si es el nombre con el que he nacido… Es un nombre maravilloso que me puso mi papá, quien se crió en una mina y tiene sangre aymara y en aymara no hay ni femenino ni masculino, Wara es ambiguo. Voy cuestionando cosas como ¿por qué debo odiar mi cuerpo? si soy una persona trans y he pasado procesos de reconciliación con mi cuerpo.

¿Le cuestionan mucho?

Sí, siempre digo que a una mujer lesbiana o a un hombre gay no se le cuestiona tanto porque su apariencia pasa entre todos, incluso ahora con la Ley 807 las personas trans ya tienen su nombre, entonces pasan entre medio y eso me resulta cuestionable, porque he conocido muchos hombres que hicieron el cambio de nombre y el proceso hormonal y han dejado de ser trans para ser cisgénero y ya no van a la lucha, todas sus necesidades se camuflaron dentro de los hombres cisgénero.

Yo estoy en otra lucha y tratando de cuestionar qué es ser hombre y qué es ser mujer, me ven y asumen que soy un varón, pero cuando saben mi nombre me cuestionan. Me llamo Wara Isabel, cuando digo mi segundo nombre, no saben ocultar la incomodidad inicial y ahí llega todo el humor, pienso que el humor es una forma magnífica de educar a las personas. Divirtiéndose se aprende más, comencé el stand up comedy fuera de escenarios, en mis áreas de activismo, en el que tengo la oportunidad de tratar temas con personas trans alrededor de todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Utilizo el humor como un recurso de aprendizaje para enseñar teorías, demostrar lo irónica que es la vida y, muchas veces, violenta contra las personas que somos “diferentes”.

¿Cómo construye sus espectáculos?

Todas esas vivencias negativas que voy arrastrando desde que he tenido conciencia, y los demás han tenido conciencia, de que soy diferente, las transformo en algo cómico, para que todas estas experiencias puedan ponerse sobre la mesa, pero ya no sean violentas, sino que sea algo más lúdico y tranquilo. En realidad, mi trabajo en los escenarios ha comenzado como cuentacuentos. Escribo cuentos sobre homosexualidad, transexualidad y la verdad es que nunca se me habría ocurrido poner esto en un escenario y abrirlo al público, porque siempre me he movido en estos espacios de activismo, hasta que un día me encuentro con mi amigo Tarek (Abugoch) y me dice: ¿por qué no hacemos algo? La pensé y tenía miedo porque es un humor muy específico, pero después pensé ¿por qué no? Y así comenzó el stand up comedy y hablo de mis experiencias, por ejemplo, de cuando entraba al baño de mujeres y las señoras se asustaban, se asustaban todas, tenía que ver formas de feminizarme para encajar en ese ideal no violento de una mujer entrando a un baño de mujeres.

¿Cree que los roles de género se han construido socialmente?

Definitivamente. Creo en eso, en los estratos de poder y en cómo se ha subyugado el cuerpo femenino y la imagen de la mujer desde tiempo inmemorial y es por eso que hay un rechazo general hacia lo femenino. Para un hombre, lo peor es asemejarse a una mujer, por eso “maricón”, “afeminado”, “lloras como niña”, son insultos. Por eso está tan condenado todo lo que se asemeja a la feminidad, un hombre entregándose a otro hombre o un hombre que quiere ser mujer, ahí es que nace el rechazo. Cuando me corté el cabello todos asumían que yo era varón y es ahí que he entendido la diferencia que hay entre ser hombre y ser mujer, porque cuando eres mujer, caminas por la calle con muchos miedos, el peor es que te violen. Me di cuenta de que al tener un aspecto varonil ya no se tiene miedo a eso, tienes miedo de que se den cuenta de que eres mujer y si no se dan cuenta todo está bien. Es casi imperceptible, pero en las reuniones, al tener aspecto de hombre, hablas más, incluso en lugares en los que he trabajado y sabían quién soy, me decían “tú sí puedes, no eres como las otras mujeres” y yo decía y ¿por qué yo puedo y mi compañera no? Y era esencialmente por el tema de la masculinidad, porque en su imaginario yo era más varonil y por lo tanto era más eficiente y eso me parece una tontería.

ACTIVISTA

Un “juego de cintura” con mucho humor

Wara Castellón es una persona trans no binaria. Tiene 26 años y se graduó de la Carrera de Mecánica Aeronáutica e hizo sus prácticas en varias empresas. Dice que es un poco difícil adaptarse, ya que el área de la mecánica es un espacio en el que no se trabaja el tema humano.

Desde hace dos años y medio comenzó a presentarse, junto a un grupo de comediantes cochabambinos, en espectáculos de stand up, en los que aborda temas como las diversidades sexuales y la discriminación.