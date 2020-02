Gabriela Rico: “He llegado a preguntarme muchas veces ¿hacia dónde va el humano?”

Gabriela Rico es bailarina e ingeniera de producción. Hizo una maestría en estudios del desarrollo en Yanacachi. Este miércoles 5 de febrero, presentará el libro “Desde otros ojos”, en la biblioteca del Centro Simón I. Patiño a las 19:00, junto a la editorial Nuevo Milenio. En esta entrevista con Lecturas & Arte, habla sobre dicha publicación.

—¿Es su primer ensayo?

—Sí, había publicado antes, pero temas académicos; nunca una novela.

Este ensayo tiene poco de ficción, es mi vida, es el caminar que he tenido por los andes.

—¿Cómo se trabajó la narrativa?

—Marcelo Paz Soldán (Nuevo Milenio) me ayudó de una manera increíble. Yo tenía trabajos de campo de una investigación que había hecho con centros ceremoniales en Perú y Bolivia, cuando decidí convertirlo en un ensayo, no sabía por dónde arrancar, Marcelo me ha dado mucha ayuda y hemos utilizado mi vida como hilo conductor en la historia para que no sea tan densa, como hablo mucho de filosofía andina, se hacía muy pesado y creo que la suerte de encontrar a Marcelo es que me ha ayudado a alivianar el tema, como si fuera una historia que le cuento a un amigo. De eso se trata, de contar una vivencia de 15 años de mi vida a un amigo.

—¿Cuánto tiempo tomó escribir el primer borrador?

—Seis meses. Tenía mucho cuaderno de campo, lo que me tomó más tiempo es el relato, cómo ir uniendo un lugar con otro, y lo más largo para mí fue la revisión editorial, que duró un año. En ese tiempo trabajamos muchas versiones del libro, creo que fue hasta llegar a tener un cuerpo de ensayo.

—¿Qué le ha llevado a plasmar sus vivencias en un libro?

—Estuve con muchos maestros e iba viendo que el saber se iba perdiendo. Es la gente más anciana la que preserva más sabiduría, pero ese nexo entre anciano y niño se ha roto cuando se ha insertado la escuela en la zona rural, el niño pasa tanto tiempo en la escuela que ya no vive con el abuelo, ese traslado de información se está perdiendo y, cuando conocí a los Q’ero, ahí sí me dio mucha pena. La nación Q’ero son como ocho comunidades que hace unos 70 años estuvieron completamente aisladas, con una mínima interacción con occidente, pero una vez que se dieron a conocer, por resolver los problemas de papeles que tenían sus tierras, comenzó el turismo y pues se está muriendo todo el saber. Los sacerdotes se han trasladado al Cusco, a Lima, y sus hijos ya no preservan el saber. En un momento dije “esto se va a perder” y quería tratar de recopilar todo lo que se podía y ponerlo en un libro. Yo recibí todo de forma oral, pero ¿cuántos tendrían la suerte de recibirlo así? Creo que ése fue mi impulso.

He llegado a preguntarme muchas veces ¿hacia dónde va el humano?, ¿cuál es su caminar hacia la evolución? Si es este mundo tan consumista o hay algo más allá, ¿hay otro camino? Y cuando comencé a incursionar en el mundo andino vi que había otra respuesta, diferente a la nuestra. Entender que trabajar sobre nuestras emociones nos hace mejores humanos, trabajar desde nosotros y después cambiar una sociedad, me pareció interesante, ese “de adentro para afuera”. El libro no responde a preguntas como “el buen vivir” que se promocionó mucho en Bolivia, porque la mirada es desde la evolución humana, no toco el tema sociedad.

—¿Ha encontrado alguna conexión entre la danza y las letras?

—Sí, mucha. Primero porque hice mucho yoga y eso me ha llevado a leer mucho sobre filosofía de la India y por ejemplo, el tema de los chakras está muy relacionado con el trabajo de energía que hacen los sacerdotes en los andes, hay mucha relación del trabajo del cuerpo que se hace en el yoga y que también se trabaja en la danza, con el mundo andino. Creo que la danza me ha hecho más fácil este entender desde el cuerpo, el cuerpo cuenta toda tu historia, si sabes escuchar a tu cuerpo puedes entender desde mucho más allá de dónde vienen tus enfermedades, entonces el haber trabajado tanto tiempo con mi cuerpo me permite y me abre a una nueva escucha.

—¿Qué efecto quiere lograr con el libro?

—Creo que si este libro, cuando lo leas, te lleva a preguntarte si eres dueño de tu vida, entonces habré alcanzado un sueño. A eso voy, a que la gente se cuestione si la forma en la que vive o actúa y domina sus emociones, responde a sí mismo o a todo un patrón enseñado por una sociedad. ¿Quién te conduce hacia tu felicidad?, ¿tú la determinas?, ¿tú eliges tu plan de vida? o simplemente sigues como caballo cochero.

—¿Qué es la felicidad?

—Yo creo que es que aprendas a ver el brillo que hay a tu alrededor y que aprendas a disfrutarlo, para mí el disfrute de ver una imagen, 50 por ciento depende de la imagen y 50 por ciento de los ojos que ven la imagen y lo mismo sucede con la felicidad, pueden suceder cosas maravillosas y puede ser que no las vea porque mis ojos están tapados.

SINOPSIS

“El ensayo ‘Desde otros ojos’ de Gabriela Rico López es un relato de una experiencia de aprendizaje, en la que el personaje central asume la responsabilidad sobre su propia existencia, a través de la toma consciente de elecciones que le brindan cada vez mayor soberanía. El libro permite comprender la cosmovisión andina, a través de una detallada narrativa de ceremonias e interpretación de enseñanzas de diferentes maestros y maestras de los Andes que han pasado por la vida de Gabriela”

Marcelo Paz Soldán