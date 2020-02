¿Cuál es la situación de la gestión pública de cultura?

Claudia Pacheco Araoz

Gestora cultural

En la antigua Roma por 17 días, se celebraban Los Saturnales, una fiesta tipo carnaval boliviano, de mucha comida y bebida, para alejarse –lo más que se pueda– de las normas sociales y de la abrumadora realidad. Este festejo se realizaba en honor a Saturno (Cronos, el dios del tiempo para los griegos), el rey de los dioses, quien decidía comerse a sus hijos, considerando esta, la mejor estrategia para conservar el trono, así sucedió, hasta que Rea, su esposa, salvó a Zeus, quien finalmente lo derrotó.

Podríamos leer en la pintura de Goya, que, el tiempo lo devora todo, y del mito, que la esperanza aparece gracias a un héroe salvador.

¿Qué tienen que ver el cuadro y el mito con respecto a la gestión cultural pública en nuestro país? Me permite ilustrar la crueldad ciega e inútil en la que nos hemos sumido, desde las instituciones públicas que avanzan y retroceden al mismo tiempo, hasta la esperanza, que los actores culturales depositan en la espera de autoridades competentes en materia cultural.

Haciendo un seguimiento en esta primera parte del año, es posible ver que algunos gobiernos territoriales, departamentales y municipales, anunciaban la disminución de presupuestos para la cultura; proyectos ganadores de un fondo concursable esperando el desembolso de los recursos y aún hay algunos que siguen esperando; un consultor enfermo, que, como encargado de una biblioteca pública, no recibe sus honorarios de varios meses de trabajo; un decreto que elimina un ambicioso programa ministerial, y crea otro mecanismo, sin ningún tipo de estudio o análisis de resultados. Si bien cada una de estas acciones tiene nombre y apellido, las utilizo solamente para ilustrar el punto central de este escrito, la capacidad y calidad a la hora de asumir la gestión pública en el país en las distintas instituciones dedicadas a la cultura.

La administración de la cultura desde lo público requiere una serie de habilidades que deben asentarse -creo yo- en la sensibilidad. La diversidad cultural precisa administradores que entiendan que las expresiones culturales, desde el arte hasta el entrenamiento, en todas sus formas, cumplen diferentes roles en la sociedad y las acciones que desarrollan, cumplen objetivos diferentes y se gestionan de manera distinta, que para cada área existe una cadena de producción distinta y es deber del Estado, cumplir con objetivos que son claros y se han establecido en la Constitución Política del Estado: proteger, fomentar y preservar la diversidad cultural del país.

Retrocediendo un poco, en el listado podemos ver una serie de problemas que no son novedosos, y es fundamental encontrar la solución. ¿Cómo? Considero que es primordial estudiar la situación actual de la administración pública, si bien ha avanzado considerablemente en el desarrollo de mecanismos y herramientas específicas para la gestión cultural –siendo aún muy precaria– las experiencias desarrolladas han generado datos, que deben ser públicos y transparentes, para que podamos trabajar con ellos, sistematizarlos y estructurarlos de forma conjunta: instituciones y ciudadanos. Esto nos permitirá poder pasar al campo de acción técnico, que es donde nos encontramos con un sistema que no ha sido pensado para la administración y gestión de la cultura en toda su diversidad y es el lugar donde nacen los problemas.

Se atribuye constantemente que la fuente del problema en la administración pública de la cultura es la falta de una legislación específica, una Ley Marco de Culturas. Actualmente, contamos con una batería de leyes para la cultura –cine, libro, patrimonio, liberación, etc., ley municipal de culturas de La Paz–, es oportuno preguntarse, si esta legislación es efectiva, operativa y ha conseguido resultados de acuerdo a sus objetivos y más importante aún, cuáles son los problemas detectados. No podemos seguir poniendo parches, necesitamos con urgencia que la administración de la cultura, tanto a nivel nacional como departamental y municipal, tenga clara la importancia de su rol en la sociedad, no son solamente administradores de recursos.

Territorio incierto

Una vez más, nos vemos en un territorio incierto. Puntualizar que, en las elecciones pasadas, los partidos que competían no habían estructurado de forma relevante en sus planes de gobierno un capítulo para la cultura, lamentablemente, el nuevo escenario electoral, tan cercano en fechas, nos traerá con seguridad lo mismo.

Y es así que, podemos ver –y veremos– cómo los avances ganados pueden ser disueltos, que no hemos logrado una institucionalización de la gestión cultural en lo público y nos tocará ver –una vez más– como con cada cambio administrativo se realiza un “borrón y cuenta nueva”, lo que no permite ninguna continuidad, o siquiera un seguimiento.

Repito, es urgente que la información pública sea transparente y accesible, es sumamente importante que a partir de lo técnico podamos establecer un mecanismo de trabajo entre el Estado y la ciudadanía, entendiendo que es una tarea compleja, que convoca a los actores culturales para aportar con experiencia y ser corresponsables. Les toca a los administradores de cultura aceptar el riesgo y poner sobre la mesa los errores.

El problema de la gestión pública para la cultura, sin mecanismos y herramientas de acuerdo a la diversidad cultural, hace un daño profundo y en distintos niveles, desde la desaparición de proyectos, pasando por el clientelismo y terminando en la disminución de los recursos asignados.

Así como el cuadro de Goya, nos paramos frente a una realidad atormentadora, urge ponernos a trabajar juntos, ya que estoy segura de que no será en forma de autoridad que aparecerá nuestro héroe salvador.