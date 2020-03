Fallece Luis Alfonso Mendoza, el actor de doblaje que prestó su voz a Gohan, Sheldon Cooper, Dexter y otros

El mundo del doblaje está de luto por el asesinato del icónico actor mexicano Luis Alfonso Mendoza, quien perdió la vida este sábado 29 de febrero en una balacera en la Ciudad de México. Prestó su voz al conocido personaje Gohan en la serie animada 'Dragon Ball' y a otros personajes.

"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste", escribió Mario Castañeda, el actor que dio voz al personaje de Goku en la misma serie.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste... — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020

“Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente, hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. Descansa en paz”, escribió en Twitter Eduardo Garza, actor que dobló a Krillin en Dragon Ball Z.

Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE — Lalo Garza (@LaloGarx) March 1, 2020

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México informó en Twitter del asesinato de tres personas en la colonia Portales Norte, ubicada en la alcaldía Benito Juárez. Reportó que se trataba de dos hombres y una mujer que recibieron varios disparos frente al número 604 de la calle Balboa. Precisamente en ese inmueble se ubica la academia de doblaje Artspot, donde Luis Alfonso Mendoza, su esposa y su cuñado ofrecían clases y contaban con estudios de grabación y cabinas de radio.

A lo largo de su carrera artística, Mendoza también prestó su voz a personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Conde Patula, Dexter en el 'Laboratorio de Dexter', Sheldon Cooper de la 'Teoría del Big Bang' o Daniel LaRusso en 'Karate Kid'

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia enviados por personas que conocían al actor o admiraban su talento.